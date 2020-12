Le logo blanc du studio The Initiative brille sur une plage déserte.

Nous savons depuis longtemps que L’Initiative travaille sur quelque chose de très ambitieux pour Xbox Series X | S. L’équipe de Microsoft Studios répertorie leur créature comme un “AAAA” qui pointe vers des traces de Black Mirror. Désormais, selon de nouvelles rumeurs, tout indique que ce sera un jeu basé sur l’univers de Perfect Dark et avec une touche assez particulière.

Nouveaux indices sur le jeu secret de l’Initiative

C’était pendant le podcast Xbox Two. Dans le, Jez Corden et l’initié bien connu Rand al’Thor ils ont parlé de ce que cette étude prépare. Comme ils l’expliquent, et sur la base de fuites récentes, son cadre combinerait une esthétique cyberpunk qui rappellerait beaucoup Cyberpunk 2077, mais se concentrer sur l’univers Perfect Dark. On ne sait pas si cela implique une référence ou une apparence de Joanna Dark, mais ils soulignent que Je prendrais une combinaison de furtivité et de troisième personne.

Savoir plus: Perfect Dark and Fable pour Xbox Series X sera annoncé très prochainement

Ce n’est pas la première fois que Microsoft est lié à Perfect Dark, et c’est que des rumeurs sur la résurrection de la franchise sonnent depuis longtemps, en fait, elles sont toujours venues accompagné de la résurrection de Fable, qui est désormais officielle. De plus, les rumeurs de ce duo indiquent que l’Initiative serait à la recherche d’un approche saisonnière du contenu du jeu. Quelque chose qui développerait l’intrigue et aussi de nouvelles mécaniques et, disent-ils, avec un arôme fort au travail de Remedy Entertainment.

Beaucoup de pistes en l’air, mais rien de clair. Verrons-nous le nouveau de The Initative aux Game Awards 2020? Va-t-on vérifier s’il est vraiment inspiré du Black Mirror comme on dit?