Remedy Entertainment s’est fait un nom dans l’industrie et depuis le lancement de Max Payne, la société finlandaise n’a eu que de bons résultats avec les jeux et les franchises qu’elle a mis entre les mains des joueurs. Des titres comme celui-ci, avec Alan Wake et récemment Control, ont constitué une énorme base de fans fidèles qui seront sûrement heureux d’apprendre que quelque chose de nouveau est en route.

Il y a quelques instants, Sam Lake, écrivain et directeur créatif de Remedy Entertainment, a enflammé le battage médiatique des fans en partageant une photo retraçant l’histoire de ce qui sera son nouveau jeu. Selon le créateur, ce qu’il a entre les mains est le brouillon de l’histoire, c’est donc un fait que le nouveau jeu existe déjà en tant que concept bien qu’il n’y ait aucun détail sur ce qu’il pourrait être.

Voici l’histoire du prochain grand jeu Remedy. Eh bien, un brouillon au moins 😁. @remedygames pic.twitter.com/piYx11aC3h – Sam Lake (@SamLakeRMD) 17 décembre 2020

En plus de leurs histoires pleines d’intrigues et de tensions, certains jeux Remedy Entertainment ont attiré des joueurs pour leur gestion de thèmes surnaturels. De même, un autre détail qui a ravi les fans est que bien que les jeux Remedy se concentrent sur le récit, la société ne néglige pas la mécanique et le design, elle a donc tendance à intégrer ses propositions de manière excellente pour que nulle part moment oublier que c’est un jeu vidéo.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de jouer aux titres Remedy, nous vous rappelons que Quantum Break, Alan Wake et Control font partie du catalogue Xbox Game Pass.

Qu’aimeriez-vous voir dans le nouveau jeu Remedy?

