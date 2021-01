Les créateurs de The Division seront en charge du prochain jeu vidéo Star Wars! LucasFilm double le pari et présente un nouveau jeu vidéo issu de l’une de ses principales licences. Cela signifie-t-il que l’accord avec Electronic Arts a pris fin? Que savons-nous du nouveau jeu vidéo Star Wars d’Ubisoft?

Quel doute sur la renaissance de Lucas dans les jeux vidéo? Le nouveau sceau Jeux LucasFilm a revitalisé les premières de jeux vidéo de ses différentes franchises avec des partenaires de premier ordre. Hier, nous avons appris qu’il y aurait un nouveau jeu vidéo Indiana Jones développé par Jeux de machine, créateurs des deux derniers Wolfenstein et aujourd’hui nous connaissons la prochaine étape de la firme: un nouveau jeu vidéo Star Wars développé, ni plus ni moins, que par Divertissement massif, créateurs de The Division et créateurs du prochain jeu vidéo Avatar.

La nouvelle a suscité la curiosité de nombreuses personnes impliquées, car il y a encore peu de détails connus sur le logiciel, mais certaines clés ont déjà été révélées sur le prochain grand titre inspiré par La guerre des galaxies. Naturellement, l’alliance avec Ubisoft, qui a laissé Arts électroniques et ce qui semblait être son exclusivité avec la marque Star Wars en arrière-plan. Posséder Disney est venu au premier plan pour expliquer la décision prise avec le futur logiciel.

Réactions à l’annonce du jeu Star Wars

Les mots sont venus du vice-président des jeux et expériences interactifs de Disney, Sean Shoptaw, qui a expliqué que “EA a été, et continuera d’être, un partenaire stratégique et important pour nous à partir de maintenant, mais nous pensons qu’il y a de la place pour plus de gens.” L’accord a également été signé par le studio français, qui a profité de l’annonce pour confirmer que le jeu vidéo fonctionnera sur le Moteur de perce-neige, le moteur Ubisoft Massive et qu’il s’agira d’un jeu en monde ouvert réalisé par Julian Gerighty.

Le président d’Ubisoft, Yves Guillemot, a conclu cet accord: “Créer de nouveaux mondes, personnages et histoires qui font partie intégrante de l’histoire de Star Wars est une opportunité incroyable pour nous, et nous sommes ravis qu’Ubisoft Massive travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale. Star Wars qui ne ressemble à rien de ce qui n’a jamais été fait auparavant. » Il semble confirmé que, comme dans le cas des jeux Electronic Arts, tout ce qui sort de Star Wars de Massive appartiendra au canon officiel.

Le président de Lucasfilm, Kathleen Kennedy«Alors que nous attendons avec impatience les 50 prochaines années de Lucasfilm, nous sommes impatients de poursuivre le merveilleux héritage des jeux, qui a introduit tant de personnages et d’histoires mémorables. Ces nouvelles collaborations permettront à l’équipe de Lucasfilm Games de suivre des directions nouvelles et passionnantes dans la narration de Star Wars et Indiana Jones d’une manière imaginative et différente de celles explorées par nos films. “

Naturellement, de nombreuses questions restent sans réponse: personne n’a précisé date de sortie, des consoles sur lesquelles vous pouvez jouer ou des détails sur le cadre ou son emplacement dans l’univers Star Wars. Il sera temps d’être patient et d’attendre de nouvelles données de la part des personnes impliquées dans le développement révélées par Wired.

Date de sortie et plateformes de Star Wars

Pour le moment, tout ce qui concerne la date de lancement du jeu vidéo et, de même, les plates-formes sur lesquelles il sera mis en vente est un mystère. Bien sûr, il y a quelques indices. Avec The Division 2 sorti en 2019 et le support post-lancement s’étendant jusqu’en 2020, il y a des raisons de penser que nous aurons encore une longue attente. Dans ce même sens, cela nous permet de nous pencher car les plates-formes, encore non confirmées, sont plus probables: PC, PS5 et Xbox Series X.

Ce que vous devez savoir sur le nouveau jeu Star Wars

Les développeurs de la Division prennent en charge le nouveau Star Wars

Ils utiliseront leur moteur interne, le Snowdrop Engine

Disney n’a pas rompu la relation avec Electronic Arts, avec laquelle il continuera à collaborer

L’histoire fera partie du canon de Star Wars

Il n’y a pas de détails sur les consoles sur lesquelles le jeu sera jouable

Il n’y a pas de date fixée pour le projet pour le moment



