Qualcomm a présenté son premier capteur à ultrasons à intégrer sous l’écran fin 2018, sous le nom de 3D Sonic Sensor. Environ deux ans plus tard, la deuxième génération est prête: la Capteur sonique Qualcomm 3D 2.

La deuxième génération de lecteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran se présente comme une amélioration sur tous les fronts: plus de surface de reconnaissance, plus précise et plus rapide, tout en conservant un profil ultra fin.

Plus grand et plus rapide

Qualcomm a introduit la deuxième génération de son capteur d’empreintes digitales à ultrasons à intégrer sous l’écran comme une amélioration considérable par rapport à la première version. D’après ses mesures, le 3D Sonic Sensor Gen 2 a une plus grande surface de lecture que son prédécesseur, avec 77% de surface couverte en plus que le lecteur inclus dans les derniers Galaxy S et Note.

Autrement dit, alors que la zone de reconnaissance de la première génération était de 4 x 9 millimètres, dans la deuxième génération, elle est 8 x 8 mmou 64 millimètres carrés. Le capteur lui-même est ultra-fin, d’une épaisseur de 0,2 millimètre.

En plus d’être une zone plus grande, la reconnaissance est plus rapide, en particulier, 50% plus rapide que la génération précédente. Selon Qualcomm, cette augmentation de vitesse est due au capteur plus grand, qui peut capturer 1,7 fois plus de détails biométriques et un traitement plus rapide.

Sinon, le concept est le même: Les ondes ultrasoniques traversent l’écran pour analyser les crêtes, les vallées et les pores de la surface de votre doigt pour créer une image précise de votre doigt même si vos doigts sont humides, contrairement aux scanners optiques, qui prennent essentiellement une photo.

Qualcomm dit que nous verrons les débuts de cette deuxième génération de capteur à ultrasons début 2021 Et, compte tenu du fait que jusqu’à présent Samsung l’a intégré dans sa gamme haut de gamme, il ne serait pas étrange de le voir lors de l’événement Unpacked du 14 janvier, bien que pour le moment, rien ne soit confirmé.

