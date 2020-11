Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le nouveau magasin d’objets pour la moba League of Legends a été le sujet de conversation cette semaine. La méta du jeu a radicalement changé avec la suppression de nombreux objets classiques, ainsi que l’intégration de nombreux nouveaux objets assez OP.

L’esthétique du nouveau magasin a également été critiquée (même si à vrai dire nous l’aimons), avec son nouveau style minimaliste et simplifié. Malheureusement maintenant un joueur de League of Legends qui a le daltonisme a publié son témoignage sur Reddit et prévient que le nouveau magasin n’est pas fonctionnel pour lui.

Le joueur souffre de deutéranomalie, le type le plus courant de daltonisme, et ne peut pas faire la distinction entre les verts, les jaunes, les bleus et les violets, couleurs que nous pouvons voir de façon récurrente dans le nouveau magasin.

«Le nouveau graphisme des icônes est très détaillé, ce qui pose des problèmes à tout le monde lorsqu’ils sont réduits. Imaginez maintenant si toutes les différentes nuances de couleurs utilisées se ressemblent. Ce problème ne ruine pas le jeu, mais il est vraiment difficile de jeter un coup d’œil dans les versions lorsque vous cliquez sur l’onglet. Voici quelques exemples où cela semble être un problème: Eternal Ice, Sunfire Aegis, la chanson de combat de Shurelya », a-t-il écrit sur Reddit.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord