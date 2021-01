La Fondation Raspberry Pi continue d’ajouter de nouveaux appareils à sa gamme de produits. Et si il y a quelques semaines il nous a surpris avec ce clavier avec Raspberry à l’intérieur qui répond au nom de Raspberry Pi 400 il y a quelques heures, il a répété la pièce en présentant son «Raspberry Pi Pico» un microcontrôleur basé sur son chipset RP2040 et qui peut déjà être le vôtre pour seulement 4 euros.

En ce sens, le nouveau Raspberry est plus proche de ce que propose Arduino, que de produits classiques comme le Raspberry Pi ou Raspberry Pi Zero. En fait, comme l’explique la fondation dans les notes accompagnant cette version, Arduino est l’une des sociétés qui s’est associée à Raspberry pour développer des accessoires compatibles avec le Pico, et elle utilisera les cartes RP2040 pour sa prochaine Arduino Nano RP2040 Connect.

Commentaire James Adams COO de l’organisation pour expliquer pourquoi ils ont décidé d’entrer dans ce domaine, que «tandis que le Raspberry Pi s’occupe de l’informatique lourde, de l’accès réseau et du stockage, le nouveau microcontrôleur s’occupe de l’entrée analogique et des E / S C’est une faible latence et fournit parfois un mode de veille à très faible consommation.

Les spécifications ne sont donc pas comparables à celles des autres produits qu’ils proposent. On parle en ce sens d’une minuscule plaque construite autour d’un dessin Bras Cortex-M0 + Double cœur fonctionnant à 133 MHz, 26 kilo-octets de RAM sur puce et prise en charge jusqu’à 16 Mo de mémoire Flash hors puce via un bus QSPI dédié.

Le nouveau microcontrôleur dispose également de sa propre alimentation, qui admet des tensions comprises entre 1,8 et 5,5 watts, de sorte que pour le démarrer, deux ou trois piles AA ou une petite batterie rechargeable suffisent.

Parallèlement au nouvel appareil, la fondation a publié un SDK basé sur C, accessible à partir de l’un des principaux environnements de développement, tels que Visual Studio Code; plus un autre basé sur Python 3.

En plus d’Arduino, au moment de son lancement, des sociétés telles qu’Adafruit, Pimonori et Sparkfun ont développé leurs propres accessoires pour le «Pico».