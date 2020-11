C’est l’un des mobiles que nous recommanderons le plus dans les mois à venir.

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez emporter chez vous le realme 7 Pro, sorti il ​​y a quelques semaines à peine, pour 218 euros.

On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il y a un détail que vous devez prendre en compte. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez l’appareil à votre panier aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

L’appareil chinois a un écran Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de jeu de Qualcomm, le Snapdragon 720G.

Sa batterie, en revanche, atteint 4 500 mAh et a une charge rapide impressionnante de 65 W.

Le realme 7 Pro intègre également 4 caméras à l’arrière.

Qualcomm Snapdragon 720G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Super AMOLED Full HD de 6,4 ″ + 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide sur prise 65W 3,5 mm, USB-C, NFC