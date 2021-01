Le Xiaomi Redmi 9T sera une variante du Redmi 9 Power, lui-même basé sur le POCO M3.

Écrit par Christian Collado sur Xiaomi Redmi

Si vous pensiez que Xiaomi avait terminé sa phase de lancement pour cette année, je crains que vous ne connaissiez toujours pas très bien la firme de Pékin.

Peu de temps après le lancement du Redmi 9 Power en Inde, une fuite de la chaîne YouTube MobileTech Podcast nous donne la chance d’avoir un premier aperçu du version globale de cet appareil, qui atterrirait dans le reste du monde sous le nom de Xiaomi Redmi 9T.

Un Redmi avec des fonctionnalités POCO

Selon les informations partagées dans ce déballage précoce, il a été confirmé que ** le Redmi 9T est en fait un LITTLE M3 avec un nom et une esthétique quelque peu différents.

La principale différence se trouve à l’arrière, car le Redmi 9T laisse derrière lui super module photo du modèle POCO en faveur d’un système plus petit, mais intégrant le mêmes quatre capteurs 48, 8, 2 et 2 mégapixels.

Le front ne change pas du tout, et donc nous nous heurtons au même écran de 6,53 pouces de diagonale Full HD + avec une petite encoche en haut. De plus, son intérieur est toujours dirigé par un Processeur Snapdragon 662 et accompagné de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et la même batterie de 6 000 mAh capacité.

Pas trop clair quels sont les projets de Xiaomi En ce qui concerne cet appareil, car si votre intention est de le mettre en vente en Europe, le POCO M3 occupe déjà le même segment de marché et il n’aurait pas beaucoup de sens de proposer deux appareils exactement les mêmes. Dans tous les cas, avec Xiaomi, on ne sait jamais, et j’ai peur que nous devions attendre de pouvoir dissiper tous les doutes.