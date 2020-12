Le catalogue mobile Motorola pour 2021 est de mieux en mieux. Outre le premier Moto G haut de gamme, le Motorola Capri et le Moto G Stylus 2021, l’entreprise prépare encore plus de modèles qui devraient arriver dans les mois à venir.

Maintenant, l’un de ces modèles a été certifié par la FCC indiquant que votre arrivée est imminente, et confirmant au passage certains de ses détails les plus importants.

Le Motorola “Capri” arrivera bientôt avec une batterie de 5000 mAh

Tout semble indiquer cela l’appareil certifié FCC correspond au Motorola «Capri» qui est en préparation depuis un certain temps. Grâce aux fuites précédentes, nous savons que le terminal Il aurait un écran HD + et un processeur Snapdragon 460Il fera donc partie du segment bas de gamme du catalogue Motorola.

De lui, d’ailleurs, nous savons que équiper une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge rapide de 19W. Il a également été constaté que sera disponible dans une configuration avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et qu’il aura quatre caméras à l’arrière.

Ce qui n’est pas clair, c’est quel sera le nom définitif de l’appareil une fois qu’il atterrit sur le marché. Les rumeurs suggèrent que ce serait un Variante améliorée de l’actuel Moto E7 Plus, avec lequel il partage certains traits. Cependant, d’autres sources suggèrent que cela pourrait être le Moto G10 Play. En tout cas, tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour pouvoir le savoir.

