Motorola continue de renforcer son offre dans le milieu de gamme. Après avoir présenté le Moto G9 il y a quelques semaines, il introduit maintenant une nouvelle version avec des capacités quelque peu étendues par rapport à celle-là, le Moto G9 Plus.

En ce sens, il existe plusieurs caractéristiques techniques dans lesquelles Motorola décide de donner un peu plus. Le Moto G9 Plus est livré avec un meilleur écran, un processeur, des appareils photo et une charge encore plus rapide pour une grande batterie. Voyons cela en détail.

Moto G9 Plus, un plus sur le milieu de gamme

Le Motorola de Lenovo présente dans ce Moto G9 Plus un appareil qui étend ses capacités à la limite de sa portée. Cela commence une partie d’un écran LCD de pas moins de 6,8 pouces de diagonale, qui dans ce cas augmente sa résolution à FullHD + (1080p).

À l’intérieur mettre à niveau le processeur de la gamme Snapdragon 600 de Qualcomm pour un Snapdragon 730G, similaire à celui que nous voyons dans le Pixel 4a. Il est accompagné de souvenirs un peu plus rares, oui, 4 Go de RAM et 128 Go pour la mémoire interne.

Motorola

Aussi sa section de caméras s’agrandit. Dans ce cas, nous avons 4 capteurs. Les deux principaux comprennent maintenant un appareil photo 64 MP avec pixel binning –16 MP sera la résolution standard– et 8 MP pour ultra grand angle. Le reste des capteurs prend en charge la photographie macro et portrait, avec 2 MP chacun. Sa caméra frontale a une résolution de 16 MP.

Le Moto G9 Plus reste dans la connectivité qui a défini la dernière décennie, la 4G. Comprend une batterie généreuse de 5000 mAh qui accélère votre charge, atteignant 30 W Puissance maximum. Cependant, c’est un appareil relativement lourd avec environ 223 grammes de poids. Cela peut être, oui, standard pour sa taille d’écran et sa batterie.

Moto G9 Plus: lancement, disponibilité et prix

Le Moto G9 Plus, qui a été dévoilé pour le moment au Brésil, n’a toujours pas de programme officiel d’atterrissage sur tous les marchés où Motorola opère. Cependant, il y a un prix, qui peut servir de point d’ancrage pour considérer l’intérêt qu’il y porte.

Le Moto G9 Plus arrive chez le géant sud-américain pour 2499 reais, ce qui se traduit par environ 395 euros ou 425 dollars pour sa version de 4/128 Go au changement direct. Cependant, il est vendu avec une réduction de 10%.

L’article Le nouveau Moto G9 Plus étend les capacités de la gamme la plus réussie de Motorola a été publié dans Hypertext.