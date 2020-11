Motorola étend la famille à succès Moto G avec le lancement du nouveau Moto G9 Power. Un appareil qui, comme ses prédécesseurs, se distingue surtout par l’inclusion d’une énorme batterie d’une capacité de 6000 mAh. Cela promet une autonomie beaucoup plus élevée que d’habitude dans ce type de smartphone. La grosse batterie, oui, a son impact sur les dimensions du produit, qui pèse 221 grammes et mesure près de 9,7 millimètres d’épaisseur.

Le Moto G9 Power a également un capteur principal de résolution de 64 mégapixels utilisant la technologie de binning de pixels lorsque les conditions d’éclairage sont défavorables. Parallèlement à ce capteur, il existe un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels qui aide à capturer des portraits et un appareil photo macro de 2 mégapixels qui vous permet de capturer les moindres détails.

L’écran Moto G9 Power a une taille de 6,8 pouces et une résolution HD +. En ce sens, il se situe derrière les propositions d’autres fabricants, qui montent des écrans avec une résolution Full HD + dans des équipements avec un prix similaire.

L’axe central du Moto G9 Power est le SoC Qualcomm Snapdragon 662, qui est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne – extensible via des cartes microSD jusqu’à 512 Go -. Il est également compatible avec un système de charge rapide jusqu’à 20 W de puissance à condition que l’adaptateur nécessaire soit utilisé.

En matière de logiciel, le Moto G9 Power a le Mon interface UX, proche esthétiquement de l’interface que Google intègre dans ses propres téléphones. La marque a également intégré un bouton dédié à Google Assistant sur le côté. De cette façon, les clients peuvent réveiller l’assistant d’une simple pression sur le bouton.

Quand le Moto G9 Power sera-t-il disponible?

Motorola commencera à commercialiser le Moto G9 Power au cours des prochaines semaines en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour le moment, le seul prix révélé par la marque est celui du marché européen, où il sera vendu 199 euros.

L’équipe sera disponible dans une configuration de mémoire unique (128 Go) mais en deux couleurs différentes: Violet électrique et Sage métallique.

