Le Motorola Nio se rapproche de sa présentation officielle après avoir reçu la certification Wi-Fi Alliance

Écrit par David Freire chez Motorola

Les fabricants de mobiles continuent de présenter leur actualité pour cette année 2021, une fois que la gamme de terminaux qui captait tous les regards ces dernières semaines a été présentée, le Samsung Galaxy S21, dont nous avons déjà parlé précédemment en les comparant au Galaxy S20 .

L’un des fabricants qui va présenter de nouvelles fonctionnalités cette année est Motorola, qui travaille sur la présentation de son nouveau terminal haut de gamme, le Motorola Nio, vous venez de recevoir le Certification Wi-Fi Alliance.

Comme nous le dit 91Mobiles, le Motorola Nio se rapproche de plus en plus d’être officiellement présenté après avoir reçu la certification Wi-Fi Alliance en étant découvert sur le site Web de cet organisme avec le numéro de modèle XT2125-4, qui est le même avec celui qui est apparu le mois dernier sur Geekbench.

La certification Wi-Fi Alliance confirme que ce Motorola Nio est prend en charge le Wi-Fi double bande (2,4 et 5 GHz) et qu’il aura Android 11 comme système d’exploitation.

Quant au reste des fuites qui nous sont parvenues depuis le Motorola Nio ces dernières semaines, dont nous avons déjà parlé précédemment, nous devons mettre en évidence son design, que nous avons vu dans une série d’images qui nous montrent un terminal très stylisé avec une épaisseur plutôt réduite et avec une partie avant où les deux trous de l’écran situés dans la partie supérieure gauche où sont logées les caméras avant se détachent en premier et en second, un «menton» plus prononcé que dans les autres terminaux.

Quant à ses éventuelles spécifications, selon les fuites que nous avons pu connaître jusqu’à présent, ce Motorola Nio aurait un Écran de 6,7 pouces avec une résolution FullHD + de 1080 x 2520 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 105 Hz, une option intermédiaire entre le 60 Hz classique et le 120 Hz actuel.

Comment peut-il en être autrement, Lenovo a choisi un processeur haut de gamme pour déplacer ce Motorola Nio, en particulier le Qualcomm Snapdragon 865, qui sera accompagné du GPU Adreno 650, un 8 Go de RAM et un Stockage interne de 256 Go.

Ce terminal n’est pas non plus court dans le domaine photographique puisqu’il dispose d’un module de trois caméras arrière composé d’un capteur grand angle principal de 64 mégapixels (l’OmniVision OV64B), un capteur ultra-grand angle de 16 mégapixels (l’OmniVision OV16A10) et un dernier capteur de profondeur 2 mégapixels (l’OmniVision OV02B1B).

Concernant la caméra frontale, ce Motorola Nio aurait deux doubles capteurs de 16 mégapixels pour faire nos selfies et nos appels vidéo.

En ce qui concerne le reste des spécifications du Motorola Nio, il faut souligner qu’il aurait un excellent Batterie de 5000 mAh, ce qui devrait être plus que suffisant pour vous amener à la fin de la journée sans problèmes.

Disponibilité et prix

Ce Motorola Nio, selon les fuites, sera officiellement présenté au premier trimestre de cette année 2021 mais ce qui n’a pas encore été divulgué, c’est son prix de marché.