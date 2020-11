Obtenez l’un des smartphones les moins chers de la firme et profitez d’une réduction de 110 euros.

le OnePlus Nord N10 inférieur à 250 euros grâce à l’une des offres AliExpress.

Vous n’aurez qu’à payer 239 euros pour obtenir votre version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Pour obtenir le meilleur prix, vous devrez attendre jour 11, moment où le Journée mondiale du shoppinget appliquez le coupon onzeonce20.

Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord N10

Achetez le OnePlus Nord N10 au meilleur prix

Le smartphone OnePlus a un beau design et un écran IPS de 6,49 pouces, avec une résolution Full HD + et 90 Hz.

À l’intérieur se trouve le Muflier 690 5G, une puce puissante avec laquelle vous pouvez profiter de la nouvelle connectivité.

Le OnePlus Nord N10 intègre également un caméra arrière quad et une batterie de 4 300 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 690 5G 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,49 ″ Écran Full HD + 90 Hz IPS 4 caméras arrière Batterie de 4300 mAh avec charge rapide sur prise 30W 3,5 mm, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC et 5G Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord N10 Savoir plus: Si vous recherchez un mobile pas cher avec beaucoup de batterie, ce Motorola est votre meilleure option