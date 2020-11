Comme tous les vendredis, nous venons avec nos bonnes affaires de chasse, notre section hebdomadaire dans laquelle nous réunissons les meilleures offres mobiles et accessoires. Comme d’habitude ici, vous trouverez les ventes les plus juteuses sur le Web, vous permettant ainsi d’économiser une bonne somme d’argent lors de l’achat d’un téléphone ou de l’un des accessoires que nous allons inclure.

Dans cette compilation, nous incluons des terminaux aussi nouveaux que le OnePlus Nord N10, ainsi que des “classiques” tels que le Xiaomi Mi 10 Lite, ou des alternatives de Samsung avec une batterie spectaculaire. Passons en revue, car les offres d’aujourd’hui ne sont pas rares.

Mobiles proposés

Xiaomi Mi 10T: le nouveau Xiaomi haut de gamme a déjà baissé de prix, nous pouvons donc l’acheter sur eBay pour 449 euros, en appliquant le code P1111. C’est un haut de gamme avec une dalle 144Hz, Snapdragon 865 et une grande autonomie. Pour le prix d’un milieu de gamme haut de gamme vous obtenez un haut de gamme, alors n’hésitez pas à deux fois car ils vont voler.

OnePlus Nord: le OnePlus Nord, l’un des meilleurs téléphones milieu de gamme du moment, peut être acheté pour seulement 325 euros sur Aliexpress, en utilisant les bons de réduction du vendeur. OxygenOS, bonne batterie, panneau AMOLED 90Hz et caméra OnePlus 8. Vous ne pouvez pas demander plus pour environ 300 euros, achat en toute sécurité.

OnePlus Nord N10: et continuant avec les mobiles OnePlus, le Nord N10 est à 266,59 euros sur Aliexpress, en utilisant le code OPLUSN10. Un milieu de gamme 5G avec un écran 90Hz et une bonne configuration de la caméra. Une alternative assez peu coûteuse à Nord pour ceux qui veulent un Android assez pur à prix réduit.

Xiaomi Mi 10 Lite: l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme de Xiaomi, le Xiaomi Mi 10 Lite continue de baisser de prix. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 249 euros sur Amazon. Pour ce prix, vous obtenez un écran AMOLED, un Snapdragon 765G compatible avec la 5G et une autonomie exceptionnelle.

Smartphone FHD + de 6,7 po Galaxy M51 de Samsung | Mobile gratuit | Batterie 7000 mAh et charge rapide – Couleur noire [Versión española] [Exclusivo Amazon]

Samsung Galaxy M51: le monstre de 7 000 mAh. Le Samsung Galaxy M51 tombe à 329 euros sur Amazon, un vrai prix de démolition pour un mobile avec un grand panneau AMOLED de 6,7 pouces, de bons appareils photo et autonomie pendant pratiquement une semaine.

Realme X50G: le Realme X50 5G est un milieu de gamme avec le Snapdragon 765G pour seulement 279 euros. Au niveau du design, c’est spectaculaire, a une bonne batterie, les caméras sont polyvalentes et c’est une excellente alternative si nous voulons opter pour quelque chose de différent de Xiaomi.

iPhone 11: L’iPhone 11, avec ses caméras de prise de vue, une autonomie spectaculaire et des performances enviables est à 639 euros sur Amazon. C’est l’un des haut de gamme les moins chers du moment, et une excellente alternative à l’iPhone de nouvelle génération.

Accessoires proposés

Fire TV Stick: Les clés Fire TV sont à leur plus bas niveau historique. Le Fire TV Stick Lite ne coûte que 19,99 euros, son modèle avec commandes vocales coûte 29,99 euros, 10 euros de plus pour un modèle plus complet. Le modèle 4K passe à 39,99 euros, soit une réduction de 20 euros pour le meilleur Fire TV Stick, capable de lire du contenu en Ultra HD.

Allumer: Le Kindle d’Amazon tombe à 64,99 euros, une excellente alternative pour lire sans utiliser le téléphone. Il descend de plus de 80 euros que ça coûte, c’est donc fortement recommandé.

Fire TV Cube: un appareil multimédia différent de ce que l’on a l’habitude de voir qui descend à 79,99 euros. C’est le Fire TV le plus rapide, il permet de jouer Contenu 4K et il a un design cubique plutôt curieux.

Plus d’offres?

Si vous rejoignez Amazon Prime, vous disposez d’un essai gratuit de 30 jours (après 36 euros par an) pour profiter d’une livraison rapide gratuite, d’un accessoire prioritaire aux offres, de services tels que Prime Video, Prime Music, Prime Reading et d’un stockage de photos illimité. De plus, si vous êtes étudiant, devenir étudiant principal coûte la moitié et vous avez un essai de 90 jours.

