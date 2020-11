Le changement de stratégie de OnePlus a amené de nouveaux mobiles au milieu de gamme, les OnePlus Nord N100 et OnePlus N10 5G. Nous connaissions les prix. Et maintenant, nous savons quand ils pourront enfin être acquis en Espagne: le premier est déjà en pré-vente et sera vendu le 16 novembre; le second peut être réservé le 14 novembre et sera vendu le 27 novembre.

Avec le OnePlus Nord, l’entreprise a relancé son esprit de la plus haute qualité à un prix super contenu, même s’il ne s’agissait pas d’un mobile strictement haut de gamme. C’est ainsi que cela a été remarqué dans les avis, c’est le mobile que nous recommandons le plus généralement dans la ligne des 400 euros. Bien que bien sûr, cette ligne échappe à une grande partie des budgets, donc OnePlus a décidé de parier sur plus de contenu mobile. Que vouliez-vous acheter? Eh bien, le jour est presque venu.

Le OnePlus Nord N100 est déjà en pré-vente

Nous connaissions tous les détails du OnePlus Nord N10 5G et du OnePlus Nord N100, nous connaissions également leurs prix. Nous avons même pu analyser le modèle le plus puissant des deux nouveaux ajouts au catalogue de la marque. Et maintenant le dates de prévente et de vente au niveau européen, Espagne incluse: Les deux modèles seront mis en circulation ici, même si le OnePlus Nord et le OnePlus Nord N10 5G deviennent la concurrence.

Le OnePlus Nord N10 5G est un milieu de gamme avec le Snapdragon 690. Il inclut la compatibilité avec les derniers réseaux mobiles et bénéficie d’un bon équilibre dans le matériel qui pénalise légèrement par rapport à son frère, le OnePlus Nord. Écran IPS LCD FHD + de 6,49 pouces, 6/128 Go avec espace pour cartes SD, caméra arrière quadruple et batterie de 4300 mAh avec charge rapide de 30 W.

OnePlus Nord N10 5g

En revanche, le OnePlus le moins cher à ce jour propose plus de contenu SoC, en fonction du prix et du matériel: le Snapdragon 460. 4/64 Go, espace pour cartes SD, écran LCD IPS 6,52 pouces avec descendre à la résolution HD +, triple caméra arrière et batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W.

Les deux mobiles seront disponibles en Espagne, comme nous l’avons dit. Ensuite, nous vous laissons les prix et les dates de distribution, tant la prévente que la vente.

OnePlus Nord N100. Il est déjà disponible en pré-vente via Amazon avec un cadeau de OnePlus Buds Z. Il sera mis en vente le 16 novembre à 199 euros.

OnePlus Nord N10 5G. La pré-vente sur Amazon débutera le 14 novembre. Et il sera officiellement mis en vente le 27 novembre à 349 euros, à la fois via Amazon et dans le magasin OnePlus.

OnePlus N100 Midnight Frost | Écran HD + LCD 6,52 “| 4 Go de RAM + 64 Go de stockage | Triple caméra | Batterie de 5000 mAh | Double SIM | 4G | Garantie 2 ans

Fiche technique du OnePlus Nord N10 5G et Nord N100

OnePlus Nord N10 5G

Xiaomi Mi 10T Lite

écran

LCD IPS 6,49 pouces

FullHD + à 2400 x 1080

Rapport 20: 9

Rafraîchir à 90 Hz

Gorilla GLass 3

LCD IPS 6,52 pouces

HD + à 1 600 x 720

Rapport 20: 9

Verre Gorilla 3

Processeur

Snapdragon 690

GPU Adreno 619

Snapdragon 460

GPU Adreno 610

Versions

6 Go / 128 Go

LPDDR4x

UFS 2.1

MicroSD jusqu’à 512 Go

4 Go / 64 Go

LPDDR4x

UFS 2.1

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméra arrière

64 mégapixels f / 1,79

8 mégapixels f / 2,25 super grand angle

Macro 2 mégapixels f / 2,4

2 mégapixels f / 2,4 noir et blanc

13 mégapixels f / 2,2

Macro 2 mégapixels f / 2,4

2 mégapixels f / 2,4 bokeh

Caméra frontale

16 mégapixels f / 2.05

8 mégapixels f / 2.0

Batterie

4 300 mAh

Charge rapide Warp Charge 30T à 30W

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Système opératif

Android 10

Oxygène OS 10.5

Android 10

Oxygène OS 10.5

Connectivité

5G

Wifi 5

Bluetooth 5.1

NFC

GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / A-GPS

Prise casque

USB type C

4G

Wifi 5

Bluetooth 5.0

GPS / GLONASS / Galileo / Beidou / A-GPS

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

163 x 74,7 x 8,95 mm

190 grammes

164,9 x 75,1 x 8,49 mm

188 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Haut-parleurs stéréo

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Haut-parleurs stéréo

