Samsung poursuit son travail avec Android 11 pour confirmer les bons sentiments de son support après-vente ces derniers temps … One UI 3.0 arrive bientôt sur bien d’autres téléphones!

Écrit par Damián García

La roue de Samsung il ne s’arrête jamais de tourner. Avec l’entreprise plongée dans un processus de succession et ses équipes de recherche et développement travaillant sur de nouveaux mobiles fantastiques que même son nouveau patron est déjà autorisé à utiliser en public, la vérité est que beaucoup d’entre nous se demandent encore quand recevrons-nous Android 11 sur nos appareils Galaxy.

Samsung n’avait pas fait un mauvais travail avec son support après-vente Ces derniers mois, en fait, nous avons vu des appareils avec plus de 5 ans être mis à jour en 2020 et peu de temps après, une liste de plus de 90 téléphones et tablettes Galaxy a été annoncée que recevra dans les semaines et mois à venir le nouveau One UI 3.0 sous la base d’Android 11.

Nombreuses sont les nouveautés que présentera le nouveau firmware Samsung, très attendu de tous et qui est déjà testé en phase bêta dans le Galaxy S20 pour le moment. continue ton chemin, selon SamMobile, dans le pliage de petite taille du géant sud-coréen, le Samsung Galaxy Z Flip.

Savoir plus: Ils attrapent le patron de Samsung à l’aide d’un étrange prototype, nouveau mobile en vue?

One UI 3.0 arrive en “ bêta ” sur le Galaxy Z Flip, et dans quelques jours également sur le Galaxy S10 et le Galaxy Z Fold2

Les premières Un test UI 3.0 Ils avaient été suspendus en partie en raison de l’épuisement de la batterie de certains des modèles mis à jour, bien que le problème semble être résolu avec le géant sud-coréen relançant maintenant les tests et impliquant plus de types d’appareils, dans ce cas. un pliage qui fera ses débuts le ‘Flex Mode’ déjà sur Android 11.

Évidemment, la mise à jour de Samsung vers Android 11 pour le Galaxy Z Flip sera dans le cadre du programme de test bêta auquel les utilisateurs peuvent s’inscrire via Membres Samsung, L’application communautaire de Samsung qui affichera une notification sur les terminaux compatibles.

Ils disent de Corée que non seulement le Z Flip se mettra à jour ces jours-ci vers One UI 3.0 même s’il est en mode test, et on dit que dans très peu de temps le Galaxy S10 et le Galaxy Z Fold2 se joindront, probablement dans des heures ou des jours aussi, bien que malheureusement Les marchés qui prennent en charge le programme bêta One UI 3.0 n’ont pas été mis à jour et l’Espagne n’est pas incluse.

Pour l’instant, seuls les utilisateurs du États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Chine, Corée du Sud et Inde, bien que cette nouvelle ils nous rapprochent de la date officielle de mise à jour au moins pour les derniers terminaux hautes performances de Samsung … Voulez-vous savoir si votre mobile sera mis à jour vers One UI 3.0? Eh bien ici vous avez la liste complète publiée par Samsung!

Savoir plus: Si vous possédez l’un de ces 90 Samsung, vous avez de la chance – vous recevrez Samsung One UI 3.0