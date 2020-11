Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le jeu le plus viral de cette année 2020 prépare l’arrivée d’une toute nouvelle carte, accompagnée d’un patch qui corrige les erreurs et modifie des aspects de l’équilibre du jeu. On ne parle ni plus ni moins que Parmi nous, le phénomène de masse qui a conquis des millions se prépare à une mise à jour majeure qui éliminera les publicités mobiles pendant une année complète.

Selon les déclarations de l’étude: “Il y a eu beaucoup de problèmes avec les publicités inappropriées sur les appareils mobiles, elles seront donc supprimées jusqu’en 2021. Profitez-en! Considérez cela comme un petit merci pour tout le soutien que vous nous avez offert. Tous ceux qui ont payé pour supprimer les publicités, ne vous inquiétez pas. Nous les ajouterons à nouveau et nous assurerons qu’elles obtiennent quelque chose en plus pour payer. Plus que tout, nous voulons simplement améliorer l’expérience de chacun, et pas simplement ignorer leurs préoccupations.

InnerSloth Je signale également que je travaille à avoir plus de langues disponibles, y compris une version espagnole, afin que le jeu puisse atteindre tous les coins. Plus de détails seront dévoilés en décembre pour les récompenses du Prix ​​du jeu 2020.

Modifications de l’équilibre du jeu:



– Les communications de sabotage masquent les flèches de tâche.

– Le voyant de communication rouge ne répond pas immédiatement à la bonne position.

Correction des erreurs:



– Correction du “lancement” des caméras sur les caméras de sécurité.

– Correction de la précision du bureau d’administration dans Polus.

– Panneaux Polus fixes accessibles à travers les murs.

– Correction de la température du mini-jeu dans Polus pour iOS.

– Correction d’un exploit de réacteur.

– Correction d’un exploit d’alignement du moteur.

