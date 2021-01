Plus de six mois se sont écoulés depuis que The Pokémon Company nous a fait rêver du moment où nous reprendrions la caméra pour prenez des photos de nos modèles préférés, le Pokémon. Tout cela grâce au retour de la licence Pokémon Snap sur les consoles, bien sûr, sur Nintendo Switch. Heureusement, après une longue attente, nous connaissons déjà la date de sortie, qui a été programmée pour le 30 avril de cette année.

Pour annoncer ce grand moment, la société a présenté une nouvelle bande-annonce dans laquelle ils montrent non seulement la date de lancement, mais aussi les propositions de photographier et même de montrer les différents lieux se produisent dans l’archipel Lensis, un endroit où nous trouverons différentes zones pour prendre des photos des différents types de Pokémon qui sont plus que saisissants.

Nouveau Pokémon Snap | La société Pokémon

Parmi certains des points forts, nous constatons que notre personnage aura pour mission d’aider le professeur Espejo et son assistante Rita à mener des recherches écologiques. Pour ce faire, ils ont besoin de notre aide pour immortaliser ces imposantes créatures en photos, faire le tour des différents territoires et tirer le meilleur parti de la proposition présent avec le phénomène Lúmini, quelque chose qui affecte à la fois les Pokémon et la végétation et qui sera un éclat très spécial.

Bien sûr, vous devez vous rappeler que pour profiter de cette proposition, vous n’avez pas besoin de plus qu’une Nintendo Switch, la plate-forme pour laquelle elle sera publiée. exclusivement Nouveau Pokémon Snap. Il existe de nombreuses créatures qui ont été confirmées jusqu’à présent, avec une proposition qui nous amènera à retrouver des Pokémon de plusieurs générations et dans leur habitat naturel.