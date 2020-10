Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Everwild est le nouveau projet prometteur de Rare, que nous sommes sûrs que beaucoup sont ravis d’essayer. Si vous êtes intéressé par le déroulement de leur processus de développement, vous serez intéressé de savoir que leur directeur créatif a quitté le projet.

Dans une note, VGC a révélé que Rare leur avait confirmé que Simon Woodroffe, directeur créatif d’Everwild, avait démissionné de Rare. Pour le moment, on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle il a pris cette décision, cependant, on dit qu’il était absent de l’étude depuis qu’il a présenté sa démission au début du mois.

“Nous remercions Simon pour tout son travail acharné chez Everwild et lui souhaitons le meilleur pour son avenir”, a déclaré Craig Duncan, boss de Rare. “L’équipe Everwild est entre de bonnes mains et ils sont passionnés par la création d’un jeu qui offrira aux joueurs des expériences inoubliables dans un monde naturel et magique.”

Suite à la démission de Woodroffe, la direction créative d’Everwild devrait être la seule responsabilité de Louise O’Connor. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit du producteur exécutif d’Everwild, qui a travaillé comme animateur pour le Bad Fur Day de Conker.

Qui est Simon Woodroffe?

Au cas où vous ne le sauriez pas, Simon Woodroffe est un créateur qui travaille depuis plusieurs années dans l’industrie du jeu vidéo.

La carrière de Woodroffe chez Rare a commencé en 2012, lorsqu’il est devenu directeur de la création de l’ensemble du studio. Cela étant dit, une fois le concept Sea of ​​Thieves bien établi et Gregg Mayles et Joe Neate ont repris les magasins Sea of ​​Thieves.

Avant de rejoindre Rare, Woodroffe a travaillé chez SEGA, où il était en charge du département design du groupe technologique. Il a également été directeur de la création du célèbre Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Que pensez-vous de cette nouveauté? Êtes-vous excité pour Everwild? Dites le nous dans les commentaires.

Everwild est en développement pour Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en cliquant ici.