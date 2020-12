Après avoir été officiellement présenté sur d’autres marchés, Realme a annoncé l’arrivée en Espagne du Realme 7i. Ce smartphone propose des fonctionnalités intéressantes pour un prix très contenu, ce qui lui permettra de rivaliser avec des concurrents comme le Poco M3 de Xiaomi.

Désormais, il est possible de l’acheter dans n’importe quel magasin en Espagne pour un prix promotionnel de 149 euros avec deux couleurs au choix: argent gagnant et bleu victoire. Ces noms ne sont pas accidentels, puisque Realme a conçu un terminal juste pour cela, pour être le meilleur de son segment avec un prix imbattable.

Contrairement aux autres versions, Realme ne proposera que une seule option d’achat avec des caractéristiques correctes, bien qu’elles soient probablement plus que suffisantes pour le public auquel elles sont destinées.

Caractéristiques du nouveau Realme 7i

Le design du nouveau Realme 7i se distingue par devant propre grâce à des cadres aux dimensions réduites. La seule exception est un trou pour la caméra frontale en haut.

La partie arrière suit la même trace minimaliste, seulement interrompue par le module de la triple caméra et le capteur d’empreintes digitales. La position de celui-ci est un endroit connu de pratiquement tous les utilisateurs, ce qui permettra au terminal d’être déverrouillé sans erreur.

Caractéristiques Realme 7i

Processeur

MediaTek Helio G85

RAM

4 Go

Espace de rangement

64 Go + microSD

écran

LCD 6,5 pouces 60 Hz

Caméra frontale

8 mégapixels

Caméras arrière

48, 8 et 2 mégapixels

Tambours

6 000 mAh

Connectivité

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS

Système opératif

Android 10 avec couche de personnalisation Realme UI

SIM

Dual SIM

Déverrouillage

Empreinte digitale au dos

Port casque

Oui, prise jack 3,5 mm

Couleurs

Argent et bleu

On le voit, nous sommes face à un terminal de prestations acceptables très en phase avec son prix. Son design offre une esthétique très minimaliste dans laquelle Realme vise à capturer tous les yeux avec deux tons. Il dispose également d’une batterie de grande capacité et intègre un Charge rapide de 18 W via un port USB-C.

Prix ​​et disponibilité

Comme d’habitude, Realme a voulu récompenser les clients qui se précipitent pour acheter le nouveau Realme 7i lors des premiers jours de vente. L’arrivée en Espagne offre une réduction promotionnel à partir de 10 euros.

Entre lui vingt et un et 22 décembre, nous pouvons obtenir le nouveau Realme 7i pour un prix de 149 euros, quelle que soit la couleur que nous choisissons. A partir du 23 décembre, son prix passera à 159 euros.

L’article Le nouveau Realme 7i, avec triple caméra et une batterie monstrueuse, arrive en Espagne pour moins de 200 euros a été publié dans Explica.co.