Lucid Motors était la dernière nouvelle entreprise de voitures électriques à être qualifiée de «tueur de Tesla». Bien sûr, contrairement à d’autres entreprises qui ont reçu ce nom, Lucid semble sur le papier avoir un développement technologique, des fondations et un plan établi pour vraiment rivaliser avec Tesla, même si du moins pour la gamme la plus élevée.

Cette semaine, la firme a présenté après un long développement de plus de cinq ans ce qui sera son premier modèle commercial, le Lucid Air. Une berline électrique qui commencera à faire son entrée sur le marché à partir du printemps 2021, d’abord avec son modèle le plus luxueux, qui débutera à 169000 $, et ainsi de suite progressivement avec trois autres versions moins chères jusqu’à atteindre la plus « abordable » (80000 $) , en 2022.

Sa méthode, bien que plus serrée dans le temps, correspond clairement à la politique de lancement que Tesla mène depuis sa création. Le soi-disant « plan directeur » d’Elon Musk a commencé avec des voitures ultra-sportives et ne convient que pour les poches les plus lâches jusqu’à ce qu’il parvienne progressivement à l’échelle et à fabriquer des voitures moins chères, dont le dernier maillon, pour l’instant, a été le modèle 3.

Mais qu’est-ce qui rend le Lucir Air digne d’être le futur rival le plus crédible de Tesla à ce jour? Eh bien, sans aucun doute, son développement technologique, qui se traduit par une autonomie et des caractéristiques de conduite qui – du moins sur le papier – dépassent même celles de Tesla.

Plus précisément, comme Lucid a audité en externe avec l’organisation FEV Amérique du Nord, la version de l’Air Gran Touring, la deuxième plus chère pour 139000 $, a atteint une autonomie selon la méthodologie EPA jusqu’à 830 kilomètres, plus que tout électrique à ce jour. .

Derrière cela se trouve un développement technique dirigé par Peter Rawlinson, actuel PDG de Lucid et responsable du développement de la Tesla Model S lorsqu’il travaillait pour Musk.

67% de Lucid appartient aujourd’hui au gouvernement saoudien

Par conséquent, les nombreuses similitudes qui peuvent être trouvées entre les deux sociétés sont expliquées, mais aussi, que Rawlinson est allé plus loin avec certaines fonctionnalités intéressantes, comme un système de charge bidirectionnel (c’est-à-dire avec l’énergie des batteries de la voiture. vous pouvez alimenter une autre voiture, ou une maison, comme s’il s’agissait d’un générateur), des batteries plus denses conçues en partenariat avec LG Chem ou des éléments de conduite autonome de pointe. Ici, nous approfondissons leurs propositions technologiques.

On le voit, un engagement direct depuis le début vers le luxe et l’excellence qui est pourtant en attente d’un véritable test sur la route. Bien sûr, jusqu’à atteindre ce niveau d’attente, Lucid a parcouru une trajectoire pleine de sommets. Retards, changements de modèle, de propriétaires, jusqu’à ce qu’un financement très important du gouvernement d’Arabie saoudite le fasse décoller complètement.

C’est l’histoire, un peu bizarre, de Lucid Motors.

Atieva, à l’origine de Lucid

Ce qui est aujourd’hui Lucid Motors est né sous le nom d’Atieva en 2007 à Newark, Californie, de la main de Bernard Tse et Sam Weng, ses fondateurs.

À ses débuts, Atieva était une entreprise axée sur la construction de batteries et la distribution en tant que fournisseurs à d’autres entreprises, un modèle qui a changé en 2016 lorsqu’elle a changé son nom pour Lucid et a rendu publique son idée de construire une voiture autonome à elle seule.

Lucid a commencé ses traces en tant qu’Atieva, une entreprise de batteries

La signature de deux noms clés aujourd’hui dans l’entreprise a beaucoup à voir avec ce changement. Le premier, le précité Rawlinson, qui est entré en 2013 à la tête du développement technologique et a grimpé à son poste actuel de PDG. Le second, Derek Jenkins, ancien directeur du design de Mazda Amérique du Nord. En d’autres termes, le plus responsable de ce qui a été son ingénierie intérieure et son aspect extérieur.

Ces années ont cependant été difficiles pour Lucid. Depuis son changement de nom en 2016, on parle du Lucid Air, qui à l’époque promettait d’être lancé en 2018. Les délais, on le sait désormais, n’ont pas été respectés.

À cette époque, le capital de Lucid provenait de divers fonds communs de placement. Rawlinson l’a raconté comme ça il y a quatre ans dans une interview avec The Verge. «J’ai rejoint l’entreprise pour obtenir un financement avec la clarté de la vision pour faire quelque chose avec les voitures électriques qui n’avait pas été fait auparavant», a déclaré Rawlinson, qui a nommé quatre investisseurs, dont Venture Rockefeller, la société japonaise Mitsui & Co, Pékin. Voiture de propriété chinoise et société chinoise LeEco (également sponsor principal de Faraday Future).

Rawlinson, PDG de Lucid

À l’époque, le PDG actuel se vantait d’être «principalement une marque californienne», ce qu’il ne peut pas dire maintenant.

Et l’Arabie saoudite est venue

Mais les plans n’étaient pas réalisés. Lucid voulait construire sa propre usine de production en Arizona, qui n’a pas commencé à devenir une réalité jusqu’à présent, comme le démarrage du reste des processus, jusqu’à ce qu’un investissement de 1,3 milliard de dollars provienne du gouvernement d’Arabie saoudite.

Aujourd’hui, le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite détient 67% de la participation de Lucid après cette injection de capital. Pour comprendre cet investissement dans les pétrodollars, vous devez comprendre en quoi consiste le fonds lui-même.

Créé dans les années 90, mais avec pratiquement aucune activité pertinente jusqu’en 2015, le PIF saoudien est un fonds que la monarchie du pays arabe a lancé dans le but de stimuler l’économie du pays et de commencer à investir dans des entreprises disruptives qui ouvrent un l’immense dépendance de cet État au pétrole. Et, accessoirement, créer des synergies dans ces entreprises qui peuvent les faire relier leurs productions et développements technologiques dans le pays à tout moment.

Le PIF, par exemple, a injecté 3,5 milliards de dollars dans Uber. Si l’entreprise de camionnage privée a été confrontée à des difficultés réglementaires sur certains marchés du Golfe, sa montée en puissance en Arabie saoudite, où elle a embauché plus de 150 000 chauffeurs, n’a pas été freinée.

Le Fonds du gouvernement saoudien a investi dans Uber en plus de Lucid

Même Elon Musk et Tesla, quand en 2018 il a annoncé son tweet controversé sur la sortie de Tesla de la bourse grâce à un «financement garanti», ont été sur le radar de ce fonds, qui n’a pourtant jamais abouti pour clôturer un investissement.

Le banquier Yasir Al-Rumayyan est le président de ce fonds d’investissement depuis 2015 et qui a conduit sa transformation vers les marchés technologiques. Dans un entretien avec Wired, il a commenté certains des points clés de cette politique étatique, où il révèle que l’un des objectifs est qu’à l’avenir, Lucid puisse installer l’une de ses usines de production en Arabie Saoudite. «Nous attendons de voir si le modèle commercial de Lucid peut fonctionner en Arabie saoudite. Et je pense que cela fonctionnera encore mieux, et cela fait partie de notre investissement », déclare Al-Rumayyan.

Al-Rumayyan est venu commenter dans cette interview que les investissements du PIF sont basés sur la lutte contre le changement climatique, avec tous les guillemets que l’on peut mettre sur une telle déclaration de l’une des économies les plus fossiles du monde. Il estime que les investissements du PIF présentent des avantages dans le reste du monde, tout en reconnaissant que le fonds est confronté à une bataille de relations publiques sur certains fronts. «Nous faisons cela partout sur la planète», dit-il. «Si vous avez la meilleure maison du quartier et que le quartier n’est pas bon, cela n’aura aucune valeur. Nous devons également réparer le quartier, et nous devons réparer la ville, la ville et la campagne, et le monde entier dans lequel nous nous trouvons », a-t-il déclaré.

En relation avec ces mots, le paradoxe de Lucid se pose: une entreprise de voitures électriques financée par des fonds pétroliers. Mais pas seulement ça.

L’Arabie saoudite, avec sa monarchie autoritaire, a généré des scandales majeurs tels que le meurtre du journaliste anti-régime Jamal Khashoggi en 2018, qui visait à être un ordre direct du prince saoudien Mohammad bin Salman.

Le meurtre de Khashoggi est survenu quelques semaines à peine après que Lucid eut reçu l’investissement saoudien, et malgré le fait que d’autres sociétés telles que le groupe Virgin abandonneront leurs fonds après le scandale, Lucid n’a constaté aucune incompatibilité.

En fait, Rawlinson a de nouveau dit à The Verge de manière plus ou moins crédible que Lucid pourrait être la solution. «Je crois que nous pouvons faire partie d’un mouvement qui pourrait catalyser le changement pour toujours. Nous avons un partenariat, qui est très aligné, un partenariat avec le PIF saoudien. C’est un partenariat stratégique. Ils se sont engagés à nous aider à opérer ce changement pour le bénéfice de toute l’humanité. Et cela profitera à la société saoudienne », a-t-il déclaré.

« Lucid fait partie de la solution, pas du problème », a-t-il ajouté.

