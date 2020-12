Il s’agit du Samsung Galaxy A72 5G: le design du nouveau mobile milieu de gamme de Samsung avec 5G est filtré.

Écrit par Christian Collado

La nouvelle génération de la série Galaxy A continuez à révéler ses secrets. Après avoir pu voir le Galaxy A52 5G pour la première fois, il est aujourd’hui temps de remonter le niveau pour accueillir la première fuite majeure avec le Galaxy A72 5G en tant que protagoniste.

Ce modèle sera en charge de succéder au Samsung Galaxy A71, se classant au sommet du milieu de gamme de l’entreprise en proposant quelques spécifications de pointe que ceux de ses frères et sœurs plus jeunes, combinés à un plus de design premium et probablement un prix plus élevé.

Le Galaxy A72, découvert

La fuite provient du profil OnLeaks sur le portail Voice, où le célèbre leaker a partagé avec le monde le rendus de haute qualité qui représentent le conception finale du terminal.

Grâce à eux, on voit comment Samsung mise sur un design continu dans sa nouvelle tranche de la série Galaxy A, en utilisant le écran perforé et dos brillant aux formes géométriques qui lui donnent un aspect différentiel.

Le plus grand changement en termes de design se trouve dans le module triple caméra situé à l’arrière de l’appareil, car en quelque sorte cela nous rappelle le Samsung Galaxy Note20 Ultra en ayant trois grands capteurs disposés horizontalement, à l’intérieur d’une fenêtre rectangulaire qui occupe une bonne partie de l’arrière de l’appareil.

Selon les informations divulguées, le Galaxy A72 5G équiperait un écran de 6,7 pouces de diagonale, et ses dimensions exactes seraient 165 x 77,4 x 8,1 millimètres respectivement de hauteur, largeur et épaisseur. L’existence d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

C’est, pour l’instant, tout ce que l’on sait sur le nouveau modèle de la série Samsung A70. Étant donné que le modèle précédent a été annoncé en décembre de l’année dernière, il est très probable que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir connaître la nouvelle génération en détail.