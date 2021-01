Les Samsung Galaxy S21 ont déjà une date de présentation officielle: découvrez quand ils seront officiels.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy

C’était un secret de polichinelle … qui s’est enfin réalisé: Samsung présentera le Galaxy S21 le 14 janvier prochain, lors du premier événement Unpacked de 2021, où la société devrait annoncer d’autres appareils ainsi que son nouveau trio de téléphones phares pour cette nouvelle année.

Dans son annonce, Samsung affirme que les nouveaux produits arrivent préparés pour proposer des expériences conçues pour rendre la vie quotidienne épique.

Savoir plus: 4 choses que nous ne savons toujours pas sur le Samsung Galaxy S21

Galaxy S21, Buds Pro et plus dans Unpacked 2021

À présent, il est clair que Le Galaxy S21 Ils seront le clou de Samsung pour la présentation du 14 janvier. À tel point que Samsung montre le module caméra des nouveaux appareils sur l’affiche de présentation partagée aujourd’hui.

Cela, en revanche, nous amène à penser que cette année Samsung aurait mis davantage l’accent sur le développement de la section photographique de ses terminaux, une section où ces dernières années Apple, Google et Huawei ils avaient laissé le Sud-Coréen derrière eux.

Mais Les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra ce ne seront pas les seuls appareils que nous verrons dans la présentation. Nous savons que la société envisage de présenter un nouveau casque totalement sans fil, le Galaxy Buds Pro, équipé d’une suppression active du bruit et avec un look un peu plus classique que le Galaxy Buds Live.

Savoir plus: Samsung Galaxy S21: sans lecteur de carte microSD et avec chargeur uniquement sur certains marchés

Au-delà de cela, des images ont fui ces derniers jours montrant à quoi ressemblent les appels Samsung Galaxy SmartTag, quelques petites balises similaires au fameux Tile, qui vous permettront de retrouver des objets perdus grâce à la connectivité sans fil.

Samsung émettra le présentation de vos nouveaux produits en streaming, comme chaque année, via son site officiel. Et comme toujours, d’Explica.co nous vous apporterons les dernières nouvelles dès la première minute.