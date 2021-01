La 5G commencera à se frayer un chemin parmi les smartphones les moins chers du marché grâce au nouveau Qualcomm Snapdragon 480, le premier SoC de sa série à intégrer un modem compatible avec cette nouvelle connectivité.

La clé de ce SoC est le modem X51, qui prend en charge les bandes mmWave et sub-6GHz. Mais ce n’est pas la seule chose que cela apporte. Cette nouvelle puce prend également en charge la technologie de charge rapide Quick Charge 4 Plus, est capable de piloter des écrans Full HD + à 120 FPS, peut capturer des images de 64 mégapixels et dispose d’un triple ISP (Image Signal Processor). Et oui, plusieurs de ces fonctionnalités sont présentes dans d’autres puces Qualcomm, mais c’est la première fois que la marque les implémente dans la série 400, conçue pour les smartphones les moins chers.

Le Snapdragon 480, d’autre part, aussi promet un bond en avant dans les performances du processeur et du processeur graphique. Concrètement, la marque parle de performances jusqu’à deux fois plus élevées que son prédécesseur dans les deux cas, ce qui est une amélioration majeure. De plus, la nouvelle puce Qualcomm est 70% plus rapide lors du traitement des tâches liées à l’intelligence artificielle.

Les premiers mobiles avec ce nouveau chipset arrivera sur le marché au premier trimestre 2021, comme expliqué par Qualcomm. Parmi les marques qui lanceront des produits avec cette puce figurent Xiaomi, Nokia, Vivo et Oppo.

Pourquoi le Snapdragon 480 avec 5G est-il important?

Photo: David Ortiz.

Les premiers smartphones 5G Ils ont frappé les magasins européens en 2019. Un an plus tard, en 2020, cette connectivité est devenue la norme parmi les smartphones haut de gamme et, à son tour, a commencé à faire son chemin parmi les produits de milieu de gamme (OnePlus Nord, Xiaomi Mi 10T Lite, etc.).

Le nouveau Snapdragon 480 C’est une étape importante dans cette trajectoire expansive. Son arrivée va encore accélérer ce processus en apportant cette connectivité aux mobiles les moins chers, dont des dizaines de millions d’unités sont vendues chaque année. En Espagne, où le prix de vente moyen des smartphones est bas par rapport aux autres pays européens, l’arrivée de produits avec ce Snapdragon 480 sera particulièrement importante dans l’expansion de la 5G.

