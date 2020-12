Dans une année importante pour OnePlus, nous vous dirons s’il vaut la peine de se gratter la poche (~ 100 € de plus) pour acheter OnePlus 8T par rapport au OnePlus Nord, le premier milieu de gamme “ ne se règle jamais ”.

A été une année importante pour OnePlus cet étrange 2020 qui est déjà confronté à sa dernière ligne droite, et c’est que le constructeur chinois a enfin décidé d’élargir son portefeuille mobile au-delà d’un produit phare tous les six ou huit mois, complétant l’offre à la fois dans des accessoires tels que le OnePlus Buds Z et avec des mobiles de taille moyenne et abordables au sein de la famille OnePlus Nord.

En fait, c’est que le OnePlus 8T a un énorme problème appelé OnePlus Nord, bien qu’un problème béni pour un OnePlus qui joue gagnant-gagnant offrant des options de prix différenciées pour apporter votre expérience à plus de poches.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que pour l’utilisateur, cette dualité sera source de confusion lors de la prise de décision, en particulier parce que l’écart de performances entre le OnePlus 8T et le nouveau OnePlus Nord s’est réduit de telle manière que la décision passe un peu au plan des prix, autour du 599 euros dans le premier cas et moins de 499 dans le second, sans sûrement justifier cette différenciation des coûts dans une expérience palpable dans l’usage quotidien.

Avec une telle saturation dans le catalogue Android, il n’est pas facile de choisir, et dans ce cas la comparaison est encore plus compliquée car nous parlons de deux mobiles qui sont cousins ​​germains, nés dans la même maison et avec la même expérience, donc nous essaierons d’analyser ses avantages et ses inconvénients pour que vous ayez toutes les informations et que le choix soit donc plus simple … Allez-vous nous accompagner pour les rencontrer?

Dans le détail est l’intéressant, l’inégale

Si nous regardons les deux modèles, OnePlus 8T et OnePlus Nord se ressemblent non seulement à l’extérieur mais aussi à l’intérieur, et la vérité est que l’ADN du fabricant du «ne jamais régler» est remarqué au premier coup d’œil.

Sa construction et ses matériaux coïncident, tous deux étant un sandwich verre et métal avec Gorilla Glass 5 pour protéger votre panneau le plus efficacement possible, en laissant en toute sécurité un design plus fin sur le OnePlus 8T, qui a également un module photographique plus grand sur son dos.

À partir de là, il est temps de rechercher les détails ci-dessus, et c’est OnePlus monte un panneau Fluid AMOLED HDR10 + sur les deux modèles, avec 6,44 pouces dans le cas du OnePlus Nord et 6,55 pouces si l’on choisit le 8T, les deux avec une résolution FHD + (2400 x 1080 pixels) au format 20: 9.

Même essence, des lignes similaires et une dalle Fluid AMOLED qui diffère en taille et en rafraîchissement, laissant la plus grande distinction pour une batterie qui se recharge en 39 minutes dans le OnePlus 8T

Son taux de rafraîchissement est différent, avec 90Hz dans le modèle le moins cher, OnePlus Nord et 120Hz si on passe à un OnePlus 8T avec des fonctionnalités matérielles supérieures.

Quant à Dimensions et poids Il existe également de légères différences, car le OnePlus Nord mesure 158,3 x 73,3 x 8,2 millimètres et pèse 184 grammes pour les 160,7 x 74,1 x 8,4 millimètres et 188 grammes de poids du OnePlus 8T. Dans ce boîtier le premier abrite une batterie de 4 115 mAh, tandis que le 8T va jusqu’à 4500 mAh les deux avec charge rapide Warp Charge 30W et 65W respectivement.

Et oui les amis, ceux d’entre vous qui ont besoin d’une meilleure charge rapide, le OnePlus 8T est votre option, car dans 39 minutes, vous aurez l’appareil chargé de 0 à 100%… Un clin d’œil!

Paris différenciés sur le matériel, qui nécessitent une analyse pour évaluer si cela compense le surcoût

C’est précisément là que les chemins du OnePlus Nord et du OnePlus 8T se séparent enfin, et c’est le modèle intermédiaire parie pour ne pas grimper dans les branches du plus puissant Snapdragon de 2020, qui intègre le 8T avec différenciation dans les configurations de mémoire.

Le OnePlus 8T opte donc pour un cœur électronique Qualcomm Snapdragon 865 avec processeur octa-core jusqu’à 2,84 GHz et GPU Adreno 650, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 129 ou 256 Go de stockage non extensible, qui heureusement c’est de type UFS 3.1.

Dans votre cas, le OnePlus Nord monte le Snapdragon 765G, star du meilleur milieu de gamme avec un processeur octa-core jusqu’à 2,4 GHz et un GPU Adreno 620, ajoutant également 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire interne sans extension, le cas échéant plus lent avec la technologie UFS 2.1.

En termes de connectivité, ils sont identiquesIl n’y a pas de différences ici, avec 5G SA / NSA, WiFi double bande, Bluetooth LE, aGPS, NFC, USB Type-C et tout ce que vous attendez d’un smartphone de nos jours.

Comment sont vos caméras?

Il y a aussi des distinctions si l’on regarde la section photographique, et c’est que le OnePlus Nord choisit déjà de nous proposer une double caméra sur sa face avant 32 MP de large (f / 2,5) pris en charge par un autre capteur ultra-large de 8 MP (f / 2,5) et un objectif de 105 degrés.

Le OnePlus 8T choisit de monter un caméra frontale unique de 16 MP large (f / 2.4), également avec auto-HDR et dans son boîtier avec gyro-EIS à l’avant.

Dans le dos, nous avons dans les deux cas quadruples modules, mais bien différencié pour tenter de justifier le saut du OnePlus 8T par rapport au Nord:

OnePlus NordOnePlus 8T48 MP large (f / 1,8), PDAF, OIS48 MP large (f / 1,7), PDAF, OIS8 MP ultra-large (f / 2,3), 119 ° 16 MP ultra-large (f / 2,2), 123 ° 5 MP profondeur (f / 2,4) Macro 5 MP (f / 2.4) Macro 2 MP (f / 2.4) Profondeur 2 MP (f / 2.4) Double flash LED, HDR, vidéo 4K @ 30fps, Flash Dual LED gyro-EIS, HDR, vidéo 4K @ 60fps, gyroscope- EIS

Non pas que ces différences soient trop palpables, d’autant plus que offrira la même polyvalence et seule la qualité des capteurs augmente significativement dans le OnePlus 8T, sans que ce soit une différence très notable non plus pour choisir l’un ou l’autre modèle.

Les deux satisferont le même type d’utilisateurs moyens, qui chercheront une caméra fonctionnelle dans presque toutes les situations, qui ne se démarquera cependant d’aucune facette.

OnePlus Nord vs OnePlus 8T, lequel choisir et lequel acheter?

Comme vous l’avez déjà vu, il s’agit de deux mobiles très similaires dans le concept et le développement, qui parient néanmoins sur définir vos objectifs en fonction de détails différenciants cela leur permettra d’atteindre un type ou un autre d’utilisateurs.

Sans doute, tous ceux qui recherchent un tueur phare tel que nous le comprenons jusqu’à présent, un mobile qui apporte les avantages du haut de gamme à des prix plus abordables Ils indiqueront un OnePlus 8T comme leur meilleure option ceci étant en fait votre meilleure option. Ils n’auront pas tort.

Pour leur part, ceux qui veulent un mobile avec des finitions haut de gamme et une coupe matérielle plus sobre à un prix nettement inférieur, c’est-à-dire que les utilisateurs moyens qui ne recherchent pas le maximum d’avantages, pourront aborder un OnePlus Nord avec toute la crédibilité pour obtenir un mobile très bien optimisé, avec des fonctionnalités presque haut de gamme, mais à un prix encore plus attractif.

Compte tenu des détails, mon sentiment est que le doute se réduit à évaluer si cela vaut le coût supplémentaire d’un peu plus de 100 euros pour le panneau 120Hz au lieu du 90Hz, le chipset Snapdragon 865 au lieu du 765G, la mémoire UFS 3.1 technologie UFS 2.1 plus rapide et, surtout, charge rapide de 65 W.

Les caméras ne les différencient pas de manière décidée, ni la construction et les matériaux, encore moins la connectivité et la fonctionnalité des appareils, tous deux axés sur une expérience OxygenOS qui ne déçoit pas pour son énorme fluidité et sa grande optimisation.

Donc la décision se résume à évaluer si cela vaut la peine de payer plus de 100 euros en ayant un écran Fluid AMOLED avec taux de rafraîchissement plus élevé, le chipset Snapdragon 865 au lieu du 765G et d’un mémoire interne plus rapide, UFS 3.1 au lieu des puces UFS 2.1.

Outre évidemment l’augmentation de la capacité de la batterie, et charge principalement de 65 W bien plus puissant que le 30W du OnePlus Nord.

Il est vrai alors, dans ce cas, que la différence de spécifications fera l’expérience globale avec le OnePlus 8T est plus ronde en termes de fluidité et de vitesse, quelque chose qui Cependant, dans la vie quotidienne d’un utilisateur moyen, je doute qu’il soit remarqué au moins totalement clair.

En toi est alors évaluer si vous paieriez ces 110 ou 120 euros supplémentaires du OnePlus 8T, qui pour moi, ils en valent la peine mais sûrement pas pour les autres. Au moins, nous devons remercier OnePlus pour la première fois en nous offrant plus d’options pour avoir à prendre ces décisions.

Le reste des informations et notre expérience avec eux, nous la lions ici afin que vous puissiez lire nos analyses dans leur intégralité … Ne les manquez pas!

