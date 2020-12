OnePlus annonce son deuxième concept de smartphone: tout ce que vous devez savoir sur le OnePlus 8T Concept.

Écrit par Christian Collado sur OnePlus

OnePlus a lancé un nouvelle variante du OnePlus 8T, et c’est le plus spectaculaire à ce jour. Plus encore que l’édition spéciale basée sur Cyberpunk 2077.

Il s’agit de nouveau concept OnePlus 8T, un terminal qui, comme son nom l’indique, probablement ne sera pas vendu, de la même manière que le OnePlus Concept One, le premier mobile conceptuel de la société présenté début 2020, ne l’a pas fait.

Ce qui rend ce OnePlus 8T Concept spécial, c’est sa capacité à combinez l’esthétique et le courage du OnePlus 8T “original”, avec des fonctionnalités uniques telles qu’un face arrière capable de changer de couleur, ou l’inclusion d’un radar capable de détecter les mouvements qui sert, entre autres, à analyser la respiration des utilisateurs.

C’est le concept OnePlus 8T

La chose la plus frappante à propos de l’appareil est, sans aucun doute, sa dos capable de changer de couleur. Pour cela, l’entreprise a utilisé un verre électrochrome qui permet au verre changer votre apparence grâce à l’oxyde qu’il comprend à l’intérieur, et qui agit différemment en fonction du niveau de tension appliqué.

Ainsi, OnePlus utilise le motif au dos pour informer l’utilisateur des notifications reçues ou des appels entrants.

Cependant, la société va plus loin et introduit un module radar, similaire à celui que Google a utilisé dans le Pixel 4 pour donner vie au contrôle gestuel Soli et déverrouillage du visage.

Ce module est situé à côté des caméras arrière et utilise ondes spectrales millimétriques pour faire rebondir les ondes autour de l’appareil, afin que le terminal puisse percevoir et surveiller les objets.

Grâce à ce radar, OnePlus permet effectuer des actions simples comment répondre à un appel en déplaçant votre main sur le téléphone sans le toucher, et d’autres plus avancés tels que analyser les schémas respiratoires. Cette dernière fonction, en plus, fonctionne à côté du verre capable de changer de couleur de sorte que la couleur change lorsque l’utilisateur inspire ou expire.

Comme indiqué au début, OnePlus n’a indiqué aucune intention de publier cet appareil au public. Cependant, cela nous aide à jeter un œil à la technologie qui pourrait finir par atteindre les appareils de la marque dans un avenir pas trop lointain.