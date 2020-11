Il n’y a plus de place pour la spéculation. Il s’agit de l’édition limitée OnePlus 8T Cyberpunk2077.

Le OnePlus 8T est l’un des mobiles du moment et est déjà disponible sur le marché. Au moment même où nous connaissions son départ, une version spéciale de Cyberpunk 2077 a également été annoncée, même si cela verrait le jour quelque temps plus tard.

Le jeu vidéo CD Projekt RED est faire mendier plus que nécessaire en raison des retards causés par le coronavirus, mais cela, heureusement, ne se produira pas avec le OnePlus 8T Cyberpunk 2077, du moins pour le Marché chinois où il sera disponible à partir du 11 novembre. Pour le reste du monde, pour l’instant, il faudra attendre.

Des images réelles qui révèlent tout

Il y a quelques jours à peine, le PDG de OnePlus Pete Lau a publié sur le réseau social chinois Weibo une image dans laquelle les premiers détails officiels de cette version spéciale du OnePlus 8T ont été découverts.

Dans celui-ci, la couleur principale et la présence de détails jaunes ont été aperçus, entre autres aspects, faisant directement allusion à la Cyberpunk 2077 teintes caractéristiques.

Eh bien, maintenant, il n’y a plus à parler. Le portail Gamersky a eu accès au OnePlus 8T Cyberpunk 2077 et c’est exactement comme nous l’avions imaginé: un édition spéciale belle et détaillée qui émerveillera les fans du jeu vidéo.

Dans les images publiées par Gamersky, vous pouvez voir une pellicule plastique principale dans laquelle se trouvent deux boîtes à l’intérieur. L’un est pour le téléphone et l’autre pour un badge exclusif d’une grande valeur pour les collectionneurs.

Les détails de la collaboration entre OnePlus et CD Projekt RED peuvent également être consultés dans le teintes de la coque et de son intérieur, le tout dans les couleurs noir et jaune.

De plus, la signature «Cyberpunk 2077» a été apposée sur chacun d’eux. Au même endroit, d’ailleurs, le nombre officiel de ce modèle: OnePlus 8T Cyberpunk2077 Édition Limitée.

Le téléphone et le chargeur montrent également les détails soignés de cette édition limitée. Cyberpunk 2077 est sérigraphié sur les deux.

La touche finale aurait été que le câble rouge caractéristique de OnePlus était venu en jaune.

Des détails partout sur le smartphone

La différence la plus notable entre l’édition standard et l’édition spéciale Cyberpunk 2077 du OnePlus 8T est la zone des caméras, car l’édition limitée couvre pratiquement tout le dos. Les matériaux de construction de l’arrière sont également différents, et le étui en plastique inclus dans la boîte mobile, tout à fait conforme à l’esthétique générale du smartphone.

De même, il y a des clins d’œil continus au jeu vidéo également à l’intérieur, avec un écran de chargement dédié