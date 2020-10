Le puissant smartphone OnePlus vient d’arriver sur le marché et bénéficie déjà d’une réduction intéressante.

Grâce à cette offre AliExpress, vous pouvez obtenir le nouveau OnePlus 8T pour seulement 489 euros dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

On parle de une remise de 110 euros.

Il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Cette offre sera disponible le 11 novembre, date à laquelle le Journée des célibataires.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez le OnePlus 8T à votre panier dès aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

Achetez le OnePlus 8T au meilleur prix

OnePlus 8T, test: une charge rapide très rapide et un grand écran avec 120Hz

Le OnePlus 8T a un joli corps en verre et un module de caméra arrondi qui le distingue de ses prédécesseurs.

Sur son devant, un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’intérieur se trouve l’une des puces les plus puissantes de l’année, la Qualcomm Snapdragon 865.

Vous pouvez lui demander le maximum.

Qualcomm Snapdragon 86 5 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz Fluid AMOLED display 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC