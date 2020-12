L’appareil OnePlus est l’une des meilleures fonctionnalités à ce prix.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il OnePlus 8T est à portée de main pour seulement 450 euros grâce à l’une des offres de Noël sur AliExpress. Le terminal chinois arrive dans sa version globale, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Si vous recherchez un appareil rapide et puissant, le OnePlus 8T est une excellente option. Il a un beau design, un écran 120Hz très lisse et l’un des meilleurs processeurs fabriqués par Qualcomm.

Achetez le OnePlus 8T au meilleur prix

Le smartphone OnePlus intègre un panneau Fluid AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il faut essayer un tel écran pour comprendre le belle sensation de fluidité Il offre un taux de rafraîchissement élevé. Son arrière est arrondi et lisse, avec plusieurs options de couleur. Nous recommandons le vert sarcelle, qui ne ressemble à aucun autre.

À l’intérieur se trouve l’une des puces que le haut de gamme a assemblées ce 2020, le Qualcomm Snapdragon 865. Dans cette offre, vous pouvez le trouver à côté de Mémoire RAM de 8 Go, plus que suffisant pour que vous puissiez lui demander le maximum. Vous ne manquerez pas d’un iota de puissance.

Qualcomm Snapdragon 86 5 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz Fluid AMOLED display 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC

L’appareil chinois abrite 4 caméras à l’arrière: on retrouve un capteur principal 48 mégapixels Sony IMX586, une grand angle 16 mégapixels avec 116 ° de vision, capteur macro 5 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour le noir et blanc. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels pour vos selfies.

Ce OnePlus 8T a également une batterie de 4500 mAh que vous pouvez charger à pleine vitesse grâce à son Puissance 65W. Arrive avec la connectivité NFC, qui vous permettra de payer avec des applications comme Google Pay, et même 5G afin que vous puissiez vous inscrire à la nouvelle connectivité.

Bref, on parle de un smartphone bien conçu, puissant et rapide que vous pouvez acheter à un prix avantageux. OxygenOS, la couche de personnalisation du fabricant chinois, se chargera de vous offrir une expérience agréable et rapide. Qu’allez-vous demander de plus pour 450 euros?

