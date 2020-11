C’est l’un des mobiles les plus rapides et les plus puissants du moment, et vous pouvez l’acheter à prix réduit.

le OnePlus 8T est à portée de main par 455 euros si vous profitez de cette offre AliExpress. Le terminal chinois arrive à côté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Tout ce que vous avez à faire pour bénéficier de la réduction est d’appliquer le coupon blackfriday30 avant de finaliser l’achat. Le vendeur lui-même met également à votre disposition quelques coupons que vous pouvez appliquer sans aucun problème.

OnePlus 8T, test: une charge rapide très rapide et un grand écran avec 120Hz

Le OnePlus 8T arrive avec un joli corps en verre et un panneau AMOLED 6,55 pouces. Il intègre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est l’un des écrans les plus rapides et les plus fluides qu’allez-vous trouver. À l’intérieur, c’est l’une des puces les plus puissantes de l’année, la Qualcomm Snapdragon 865.

Le smartphone OnePlus a également 4 caméras arrière et une batterie de 4500 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 865
12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne
Écran Fluid AMOLED de 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz
4 caméras arrière
Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65W
Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC