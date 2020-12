Économisez de l’argent et obtenez l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme.

Écrit par Miguel Paredes

Grâce à l’une des offres AliExpress, vous pouvez obtenir le OnePlus 8T Plus puissant pour 545 euros. Nous parlons du modèle le plus premium, qui est accompagné de quelques impressionnants 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour obtenir le 100 euros de réduction vous n’aurez qu’à appliquer le Coupon DESECELL14 avant de finaliser l’achat. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’appareil OnePlus.

Appliquez le coupon DESECELL14 pour obtenir la remise maximale.

Le terminal OnePlus arrive avec un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. Son cerveau est une bête, le Qualcomm Snapdragon 865. Ce OnePlus 8T a également 4 caméras arrière et une batterie de 4500 mAh avec charge rapide. Sans aucun doute, vous prenez l’un des smartphones les plus rapides et les plus fluides.

Qualcomm Snapdragon 86 5 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne Écran Fluid AMOLED de 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC Savoir plus: Le Redmi Note 9S plonge son prix avec ce succulent coupon