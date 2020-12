Les fuites laissent peu de place à l’imagination des consommateurs pour le lancement du OnePlus 9.

Ce n’est pas une bonne année pour OnePlus en termes de fuites. Il y a quelques semaines, nous vous avions déjà raconté en détail le design du OnePlus 9 grâce aux informations mises en lumière par 91 Mobiles.

Les spécifications du prochain téléphone de la firme chinoise sont également connues en détail et, des mois après le lancement, le design du haut de gamme de la série 9, le OnePlus 9 Pro, a été dévoilé. Il est clair que la société ne gagne pas à la déception .

Comme si tout cela ne suffisait pas, maintenant ils sont apparus vraies photos du OnePlus 9 5G qui ne laissent plus place à la spéculation. PhoneArena les a publiés et de OnePlus, ils ont un nouvel événement à étudier.

Ce sera le prochain OnePlus 9

Ces derniers jours, plusieurs prétendus prototypes du OnePlus 9 sont apparus sur le réseau, mais les principaux initiés se sont chargés de les discréditer rapidement. Bien que nous ne puissions pas donner une validité totale car ce n’est pas un téléphone officiellement présenté non plus les informations fournies par la marque elle-même, la vérité est que les images publiées par PhoneArena semblent appartenir au OnePlus 9. Dans tous les cas, avant de continuer, nous soulignons que ce n’est peut-être pas la version finale.

Les médias américains ont eu accès au terminal grâce à une source anonyme l’envoyant à leurs bureaux. Une fois entre vos mains, PhoneArena prétend avoir vérifié les informations auprès de vos contacts et du l’informateur connu Max Jambor, tous d’accord que c’était vraiment le OnePlus 9. Bien sûr, c’est un prototype créé par Never Settle à utiliser, par conséquent, le logo au dos est le vôtre et non le OnePlus caractéristique.

En se concentrant uniquement sur le terminal, grâce aux photographies, il est possible de s’assurer que le OnePlus 9 équipera un module avec triple caméra arrière, dans laquelle deux de ses lentilles sont plus grandes et la troisième est petite. De plus, le Flash LED.

Une façade qui rappelle le OnePlus 8T

Passant à l’écran, le le panneau mesure 6,55 pouces avec trou pour la caméra frontale en haut à gauche. Les bords très étroits sont appréciés, imitant l’un des grands succès du OnePlus 8T, un téléphone remarquablement similaire en informatique générale.

De la même source, ils soulignent, une fois le téléphone examiné en interne, qu’il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Résolution Full HD + et format d’image 20: 9. D’autres aspects également révélés sont les 8 Go de RAM et 128 ROM de mémoire sans possibilité d’extension par micro SD, Batterie de 4500 mAh et la connectivité USB-C. Il n’y a pas d’entrée prise casque 3,5.

Enfin, on constate également (c’était un secret de polichinelle) qu’il équipera en standard Android 11 et OxygenOS et, comment pourrait-il en être autrement, la dernière puce Qualcomm, le Snapdragon 888.