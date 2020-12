Après le OnePlus 8T, il est clair que nous aurons un OnePlus 9 à un moment donné en 2021. Les fuites sonnent fortement depuis le mois dernier, bien qu’il s’agisse de rendus créés par des tiers. Maintenant nous avons, soi-disant, les premières images réelles d’un OnePlus 9 Ou, du moins, d’un prototype de OnePlus 9.

Ces images coïncident avec les rendus précédents – au-delà de la coloration ou non du module caméra – mais elles nous fournissent plus que “vérifier” le design, elles sont accompagnées de captures d’écran où elles peuvent être vues diverses spécifications techniques du terminal.

Ce serait le OnePlus 9

Nous avons vu le supposé OnePlus 9 non pas en une, mais en deux interprétations basées sur des conceptions CAO: celle d’OnLeaks (du modèle Pro) et celle collectée par 91Mobiles, avec peu de différence entre elles. Maintenant, nous avons une image de ce semble être un prototype du OnePlus 9, et qu’il s’adapte parfaitement à ces fuites.

Sur les photos, collectées par PhoneArena, on peut voir le terminal sous tous ses angles, l’avant étant très similaire au OnePlus 8T, avec un trou dans le coin supérieur gauche pour la caméra frontale. Derrière, il y a des changements importants, avec un module pour les caméras avec trois lentilles, dont deux occupent une place centrale avec une conception similaire à celle des terminaux OPPO tels que l’OPPO Reno 5.

Mieux encore, la fuite ne vient pas seulement avec des photos, mais avec des captures d’écran des informations système. Grâce à eux, nous pouvons avoir une bonne idée de ce qui nous attend dans ce terminal, en révélant des détails tels que le Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et Android 11 en standard.

Bien entendu, les données affichées par les informations système sur les caméras semblent un peu faibles (caméra frontale 4 mégapixels et caméra arrière principale 12 mégapixels): il est plus probable que la réalité soit dite chiffre multiplié par quatre: 16 mégapixels pour la caméra avant et un Capteur arrière principal de 48 mégapixels.

D’autres détails que nous pouvons voir dans ces captures d’écran sont l’écran de 6,55 pouces (2400 x 1080 pixels) à 120 Hz et le HDR et le Batterie de 4500 mAh, bien que nous ne connaissions pas la charge rapide prise en charge.

Pour le moment, nous n’avons pas de date pour la présentation du OnePlus 9, même si elle devrait être officielle au cours du premier semestre de l’année prochaine. Tenant compte du fait que l’appareil qui fuit est un prototype, il serait toujours possible qu’il y ait eu un changement ou un modèle supplémentaire, comme le supposé OnePlus 9i.

Via | TéléphoneArena

Partager Le OnePlus 9 est vu dans de prétendues images réelles qui révèlent plusieurs de ses spécifications