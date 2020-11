Toute la puissance et la vitesse des mobiles OnePlus sont proposées à un prix vraiment attractif.

le OnePlus Nord Peut être le vôtre pour seulement 275 euros, l’un des prix les plus bas à ce jour.

Le terminal chinois est un très bon achat et arrive avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cependant, vous devrez peut-être attendre un peu. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez OnePlus mobile à votre panier dès aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

Achetez le OnePlus Nord au meilleur prix

Savoir plus: OnePlus Nord, test: même le OnePlus le moins cher est toujours un OnePlus

Le smartphone OnePlus a un écran Fluid AMOLED, d’une taille de 6,44 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 765G, un processeur puissant avec lequel vous pouvez presser des applications et des jeux exigeants.

Il intègre également 4 caméras arrière et une batterie que vous pouvez charger à pleine vitesse.

Qualcomm Snapdragon 765G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED Full HD 6,44 ″ + 4 caméras arrière Batterie 4.115 mAh avec chargement rapide à 30W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC Savoir plus: Ce Samsung Galaxy a 5G, 4 caméras et coûte moins de 300 euros