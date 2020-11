OnePlus veut répéter le succès du OnePlus Nord l’année prochaine-

Depuis quelques temps déjà, OnePlus a choisi de diversifier son offre et de ne pas rester dans un seul téléphone. Il y a quelques mois, nous avons reçu le OnePlus Nord, un téléphone axé sur le milieu de gamme qui ne manquait de rien pour ce prix.

En fait, dans son analyse, nous avons déjà mis en évidence la grand écran et performances proposé à des prix facilement abordables inférieurs à 400 euros.

Le succès de la tentative de OnePlus d’attaquer d’autres segments de marché (également avec le OnePlus N10 et le Nord 100) a conduit l’entreprise à donner une continuité à la série Nord, sous lequel sont encadrés tous les smartphones “bon marché”, et selon certaines fuites, aura bientôt un nouveau membre.

Le OnePlus Nord 2 est déjà en cours

Il y a quelques jours, certaines rumeurs sont apparues qui indiquaient le lancement imminent du OnePlus Nord SE, qui se traduirait par le quatrième smartphone pas cher de OnePlus après le Nord, Nord N10 et Nord 100.

Maintenant, quelques jours seulement après cette fuite, nous en avons rencontré un autre qui pointe directement vers le futur remplacement du OnePlus Nord, le OnePlus Nord 2. Ainsi, selon un post sur Twitter du tipeur Max Jambor confirmé plus tard par Phone Arena, la société asiatique aurait déjà le projet «Denniz» en cours, le nom de code du nouvel appareil qui serait mis en vente en 2021.

Aucun autre détail n’a été donné concernant le OnePlus Nord 2, mais il y a certaines choses que l’on peut en attendre en tant que caméras et capteurs améliorés, nouveau processeur et, dans le meilleur des cas, un affichage avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais, insistons-nous, tout cela n’a aucune sorte de confirmation.

De même, et sur la base des comportements précédents de OnePlus, le nouveau membre de la famille Nord pourrait être sur le marché avant juillet en raison d’un début de développement plus précoce, et son prix se situerait quelque part entre le prochain OnePlus 9 et le futur Nord SE.

