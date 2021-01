Après le OnePlus 8, un nouveau lot de mobiles OnePlus est déjà adapté pour Bêta ouverte d’OxygenOS: ladite version bêta arrive chez OnePlus Nord et a quelques jours d’avance sur le calendrier de mise à jour fourni par la marque. Si vous possédez ce téléphone, vous pouvez déjà essayer Android 11 et la nouvelle version de la couche personnalisée.

Commencer une nouvelle année implique de refaire la liste des résolutions de l’année précédente. Et les mises à jour Android font sûrement partie de la majorité des souhaits de ceux qui utilisent ce système; même si les fabricants ne sont pas en mesure de tenir à jour l’intégralité de leur catalogue. OnePlus est l’une des marques qui prévoit de couvrir la plupart de ses appareils avec Android 11. Et il a déjà atteint le milieu de gamme avec la première bêta OxygenOS 11 pour le OnePlus Nord.

Mise à niveau de 2,5 Go et actualisation complète du système

OxygenOS 11 pose un changement de conception complet par rapport aux versions précédentes de la couche personnalisée OnePlus. Ce logiciel suit les lignes esthétiques soulevées par Samsung avec One UI: meilleure utilisation d’une seule main et meilleure visibilité des différents éléments du système. De plus, la couche est livrée en standard avec Android 11, avec toutes les améliorations que cela implique.

Puisqu’il s’agit d’une version bêta, il faut faire attention à l’installation du logiciel sur le OnePlus Nord: bien sûr, peut entraîner un dysfonctionnement et une stabilité du téléphone. OnePlus n’a trouvé aucun bogue notable.

Outre la nouvelle couche et la version renouvelée du système d’exploitation, OxygenOS beta 1 pour OnePlus Nord intègre de nouvelles conceptions et horloges pour “ l’environnement d’affichage ”, prend en charge la personnalisation du mode sombre, améliore la prise en charge des applications tierces et également Les applications propres à OnePlus sont renouvelées, comme le temps et la galerie. La stabilité et la vitesse du téléphone devraient être plus élevées après la mise à jour.

Pour installer la bêta 1 d’OxygenOS 11 vous devez télécharger la version correspondante pour votre OnePlus Nord. Pour le moment, la version européenne du firmware ne se bloque pas, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps.

