Vous pouvez désormais tester Android 11 sur votre OnePlus Nord: voici comment vous pouvez.

Écrit par Christian Collado sur OnePlus

Tout comme OnePlus nous l’avait promis, le premier OxygenOS 11 beta pour le OnePlus Nord est maintenant disponible.

Il s’agit de la première édition d’Android 11 destinée au terminal de milieu de gamme OnePlus, disponible via un programme bêta ouvert que tout propriétaire de l’appareil peut rejoindre.

Android 11 est maintenant disponible pour le OnePlus Nord

La société elle-même a annoncé l’arrivée de cette mise à jour sur son forum officiel, où elle indique que cette première version d’OxygenOS 11 pour le OnePlus Nord permet essayez les dernières nouvelles du logiciel avant leur déploiement officiel.

Pour pouvoir installer la version bêta d’OxygenOS 11 sur le OnePlus Nord, Il y aura télécharger le ZIP de mise à jour depuis le forum officiel de l’entreprise et installez-le manuellement. Pour ce faire, vous devez suivre ces étapes:

Téléchargez la dernière version du ZIP d’OxygenOS 11 Ouvrez la bêta 1 Copiez le fichier à la racine de la mémoire interne de l’appareil Allez dans Paramètres -> Système -> Mises à jour système -> Appuyez sur l’icône dans le coin supérieur droit -> Mise à jour locale – > Choisissez le fichier ROM-> Mise à jour.Lorsque l’installation est terminée, redémarrez l’appareil.

Ainsi, l’appareil démarrera dans Android 11, avec toute l’actualité d’OxygenOS 11 que nous avons déjà testée à l’époque.

Au-delà, l’entreprise nous offre un liste des modifications officielle où toutes les nouvelles que cette mise à jour apporte sont rassemblées:

Modifier la liste

SystèmeMise à jour vers la version Android 11 Nouvelle interface utilisateur qui offre une expérience plus agréable avec des optimisations de divers détails La stabilisation de certaines applications tierces a été optimisée et l’expérience utilisateur améliorée.Affichage ambiantNouveau style d’horloge «Insight», qui change en fonction des données d’utilisation de l’appareil. Ajout de la fonction «Toile» qui permet de générer automatiquement un croquis basé sur l’image de l’écran de verrouillage. 10 nouveaux styles d’horlogeMode sombreAjout d’un raccourci pour activer le mode sombre. Prise en charge pour activer automatiquement le thème sombre et personnaliser la plage de temps.ÉtagèreInterface utilisateur repensée. Ajout de widgets météo et d’améliorations des animations.GaleriePrise en charge de la fonction Histoires, avec des images et des vidéos sélectionnées chaque semaine. Le temps de chargement de la galerie et l’aperçu de l’image ont été activés.

Être un bêta, il est probable qu’il y ait des dysfonctionnements ou des problèmes que OnePlus corrigera à chaque nouvelle mise à jour. Par conséquent, il n’est pas recommandé installer cette version à ces gens qui ne peuvent pas vivre avec certaines erreurs.