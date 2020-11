L’appareil chinois fait partie des achats du moment, et son prix continue de baisser.

Tu dois juste payer 275 euros de se procurer des l’un des meilleurs rapport qualité / prix.

le OnePlus Nord Faible de 300 euros avec sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Pour obtenir le meilleur prix, vous devrez attendre jour 11, moment où le Journée mondiale du shoppinget appliquez le coupon onze onze30.

Le terminal OnePlus arrive avec un joli design, un écran 90 Hz et le Snapdragon 765G, l’un des processeurs les plus intéressants de l’année.

Ce sont toutes ses caractéristiques.

Coupon: une fois30 Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord 8/128 Go

C’est l’un des meilleurs OnePlus

Savoir plus: OnePlus Nord, test: même le OnePlus le moins cher est toujours un OnePlus

Ce OnePlus Nord a un joli design et un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces, avec une résolution Full HD +.

Votre cerveau est le Snapdragon 765G, une puce puissante avec laquelle vous pouvez profiter de jeux exigeants. Le smartphone chinois intègre également un caméra arrière quad et une batterie de 4 115 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 765G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED Full HD 6,44 ″ + 4 caméras arrière Batterie 4.115 mAh avec charge rapide à 30W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord 8 / 128GB Coupon: onzeonce30 Savoir plus: L’un des plus grands rivaux de Xiaomi coûte moins de 140 euros