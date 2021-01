Le smartphone OnePlus est proche de 200 euros et dispose de la 5G.

Il OnePlus Nord N10 Faible de 220 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Vous n’aurez qu’à payer 219 euros pour obtenir votre version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Tout ce que vous avez à faire pour obtenir le meilleur prix est d’appliquer le coupon N10PLUS. Le terminal chinois arrive avec un écran 90 Hz, l’un des processeurs Snapdragon de Qualcomm et une connectivité 5G, afin que vous puissiez profiter d’une vitesse maximale. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le OnePlus Nord N10.

Le terminal OnePlus intègre un écran IPS de 6,49 pouces, résolution Full HD + et 90 Hz. On parle de un panneau qui se déplace très doucement, son taux de rafraîchissement élevé se traduit par une expérience rapide et agréable.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de Qualcomm, le Muflier 690 5G. Vous pouvez profiter de bonnes performances et faire le saut vers une nouvelle connectivité. Dans cette offre, il vient avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 690 5G 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,49 ″ Écran Full HD + 90 Hz IPS 4 caméras arrière Batterie de 4300 mAh avec charge rapide sur prise 30W 3,5 mm, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC et 5G

Ce OnePlus Nord N10 a 4 caméras à l’arrière: un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc qui se répète avec 2 mégapixels. Dans le petit trou sur son devant, un appareil photo 16 mégapixels.

L’appareil chinois dispose également d’une batterie de 4 300 mAh et une charge rapide de 30W. Il a également un Prise casque 3,5 mm et connectivité NFC.

Vous avez la possibilité d’obtenir l’un des OnePlus les moins chers, un appareil avec lequel vous profiterez également d’une vitesse maximale grâce à la 5G. Pour un peu plus de 200 euros, ce OnePlus Nord N10 5G est un achat fortement recommandé.

