L’un des meilleurs milieu de gamme de la firme chinoise baisse de prix.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Vous avez la possibilité de prendre le OnePlus Nord N10 5G pour un peu plus de 200 euros grâce à cette offre AliExpress. Nous parlons du seul modèle global, qui vient avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’appareil chinois arrive avec un joli design, un des Processeurs Qualcomm Snapdragon, 4 caméras arrière, une batterie avec charge rapide et jusqu’à 5G. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord N10 5G

Tout ce que vous gagnez avec le OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10 5G, analyse: OnePlus marche vers le nord avec la 5G et le Snapdragon 690

Le terminal OnePlus arrive avec une dalle IPS de 6,49 pouces, résolution Full HD + et 90 Hz. Est un panneau qui se déplace très doucement, son taux de rafraîchissement élevé se traduit par une expérience agréable et rapide. Vous ne trouverez pratiquement aucune interruption dans son panneau, juste le petit trou pour la caméra frontale.

Comme nous l’avons souligné, votre cerveau est l’un des processeurs de Qualcomm, le Muflier 690 5G. Vous bénéficierez de bonnes performances et pourrez franchir le pas vers la nouvelle connectivité. Vous le savez déjà, dans cette offre, il est accompagné de sa seule version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 690 5G 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,49 ″ Écran Full HD + 90 Hz IPS 4 caméras arrière Batterie de 4300 mAh avec charge rapide sur prise 30W 3,5 mm, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC et 5G

Le OnePlus Nord N10 intègre 4 capteurs à l’arrière: nous avons rencontré un appareil photo principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur pour le noir et blanc qui se répète avec 2 mégapixels. Dans le petit trou sur son devant, un appareil photo 16 mégapixels.

On n’oublie pas sa batterie, qui atteint 4 300 mAh avec une charge rapide de 30W. La technologie OnePlus Warp Charge 30T est l’une des plus rapides, vous n’aurez qu’à attendre quelques minutes pour récupérer des heures d’utilisation. Il a également un Prise casque 3,5 mm et connectivité NFC.

Pour un peu plus de 200 euros, ce OnePlus Nord N10 5G est un achat fortement recommandé, un appareil avec lequel vous pourrez également profiter de la nouvelle connectivité. Monter sur le bateau 5G coûte moins cher que prévu.

Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord N10 5G Découvrez les 8 meilleurs mobiles proposés aujourd’hui en Espagne, profitez-en!