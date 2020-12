Obtenez l’un des meilleurs milieu de gamme de ce 2020.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Vous avez la possibilité de prendre le OnePlus Nord pour seulement 328 euros grâce à l’une des offres AliExpress. Il arrive dans sa version globale, qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le terminal OnePlus intègre un écran AMOLED 90 Hz et le Snapdragon 765G, l’un des processeurs les plus intéressants présentés cette année par Qualcomm. Ce sont toutes ses caractéristiques.

Achetez le OnePlus Nord au meilleur prix

Savoir plus: OnePlus Nord, test: même le OnePlus le moins cher est toujours un OnePlus

L’appareil chinois arrive avec un panneau AMOLED fluide à 90 Hz de 6,44 pouces qui est l’une de ses plus grandes vertus. Comme nous l’avons noté, votre cerveau est le Snapdragon 765G, une puce puissante avec laquelle vous pouvez profiter de jeux exigeants. Ce OnePlus Nord intègre également un caméra arrière quad et une batterie de 4 115 mAh avec charge rapide.

Qualcomm Snapdragon 765G 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran AMOLED Full HD 6,44 ″ + 4 caméras arrière Batterie 4.115 mAh avec charge rapide à 30W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC Savoir plus: Un mobile pour 200 euros? Ce Samsung Galaxy est une bonne option