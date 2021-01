La déclaration d’un nouvel état d’urgence à Osaka reporte la grande première de Super Mario avec Universal Studios.

Super Nintendo World est l’une des ouvertures les plus attendues pour les fans du Big N et des parcs à thème. Et, aussi, l’une des plus longues attentes. Annoncé il y a 4 ans, le parc d’attractions de Super Mario et compagnie devait ouvrir à l’été 2020 pour profiter de l’attraction de la Jeux olympiques de Tokyo, mais la pandémie a rendu impossible de conclure la construction du premier et de célébrer le second. Après plusieurs retards, Nintendo et Universal Studios ont quadrillé leurs dates le 4 février 2021, un rendez-vous qu’ils devront manquer.

Avec la déclaration d’un nouvel état d’urgence à Osaka le 13 janvier, Universal Japan a annoncé dans un communiqué officiel que l’ouverture de Super Nintendo World sera reporté indéfiniment. La société présente ses plus sincères excuses aux actionnaires et aux fans qui attendaient avec impatience l’ouverture du parc à thème, et promet d’annoncer une nouvelle date ouverture une fois que le nouvel état d’urgence prend fin.

Shigeru Miyamoto à la présentation du parc (décembre 2020)

Compte tenu de l’importance et de toute l’attention que le parc à thème nintendoIl est normal qu’Universal réserve l’ouverture de cette nouvelle section de sa salle pour qu’elle puisse être appréciée par un plus grand nombre de personnes. Cependant, le parc Universal Japan restera ouvert Pendant le nouvel état d’urgence, sans accès à la zone Nintendo, mais en limitant le nombre de personnes qui y accèdent entre le 14 janvier et le 7 février.

Nous connaîtrons le nouveau date d’ouverture Super Nintendo World a passé le nouvel état d’urgence, et avec le parc à thème maintenant pratiquement terminé, ses débuts ne devraient pas attendre beaucoup plus longtemps. En fait, le Great N a lancé la semaine dernière un site Web sur lequel ils proposent une visite numérique du site, pour en savoir plus sur les attractions du parc en toute sécurité. Et en décembre dernier, le sien Shigeru Miyamoto a joué dans un Nintendo Direct axé sur le parc et son contenu.

En savoir plus sur: Nintendo, Super Nintendo World, Parks, Super Mario, Japan, Coronavirus and Delays.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');