Sans aucun doute, l’événement principal qui a marqué l’année qui vient de se terminer a été la pandémie de Covid-19, mais en raison de ce problème de santé, de nombreuses autres situations ont été générées qui seront marquées pour l’histoire et qui révèlent le grand impact qu’elle a généré dans différentes parties du monde. Dans le cas de l’Amérique latine, il y a plusieurs événements auxquels on peut se référer pour avoir une idée de l’année particulière où il a eu lieu, cependant, il y a quelques événements qui méritent d’être soulignés afin de pouvoir faire un bref compte rendu des plus intéressants des 2020 n’est pas seulement lié à la pandémie.

Par exemple, comme nous le partageons dans le graphique d’aujourd’hui, avec les données de Statista, en janvier, l’un des événements qui a le plus attiré l’attention a été la reprise de la grève nationale en Colombie, qui a été générée comme une protestation contre les réformes gouvernementales en le lieu de travail et les pensions considérés comme préjudiciables aux intérêts des citoyens.

Puis, au cours du mois de février, il a souligné que la nouvelle du premier cas confirmé de Covid-19 au Brésil avait été donnée, notamment le 26 février, alors qu’une bonne partie du monde commençait à faire face à d’importants problèmes avec cette maladie.

En raison de l’impact économique de la pandémie, au cours du mois de mars, les marchés boursiers d’Amérique latine ont chuté de plus de 20% tout au long du mois.

Avançant dans l’année, au cours du mois d’avril, la région a reçu la nouvelle que Rafael Correa, ancien président de l’Équateur, avait été condamné à 8 ans de prison pour avoir reçu des pots-de-vin. Alors qu’au cours du mois de mai, le secteur aérien a reçu la nouvelle qu’Avianca et Latam ont déclaré leur faillite, accumulant des dettes de plus de 7 milliards de dollars. Comme on s’en souviendra, les compagnies aériennes ont été l’une des entités les plus durement touchées par la crise engendrée par la pandémie …

Et en parlant de la maladie, pour le mois suivant (juin), la nouvelle se répandait déjà qu’en Amérique latine, il y avait 1,6 million de cas de Covid-19 répartis entre les différents pays.

Revenant aux difficultés dans l’arène politique, au milieu de la pandémie les manifestations à Porto Rico au cours du mois de juillet en raison du soi-disant «Telegramgate», une fuite publique des conversations privées d’un groupe Telegram entre le gouverneur de la pays Ricardo Rosselló et ses collaborateurs et anciens collaborateurs.

Au milieu de l’année, en août, l’Argentine a été le protagoniste de l’actualité en raison de sa dette importante. Au cours du mois, un accord avec des créanciers étrangers pour plus de 65 milliards de dollars a été signalé.

En ce qui concerne également les problèmes, le chômage faisait la une des journaux en septembre, puisque ce mois-là, environ 149 millions d’emplois perdus dans la région avaient déjà été signalés jusqu’à présent.

Enfin, au cours du dernier trimestre de l’année, 3 événements ont attiré l’attention dans la région: le Chili a voté en faveur d’une nouvelle constitution, Martín Vizcarra, président du Pérou, a été limogé et en Argentine le projet de loi pour la légalisation de l’avortement a été approuvé. .

