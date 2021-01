Nous avons parlé du Motorola Nio à d’autres occasions à travers des rumeurs qui révèlent ses spécifications. L’un des modèles que la firme, propriété de Lenovo, nous apportera en 2021 avec le Motorola Capri Plus et le Motorola Capri. Et del Nio, est à nouveau le protagoniste en voyant ses spécifications filtrées dans Geekbench.

Après le Motorola Edge +, que nous connaissons déjà, des rumeurs font état même du Motorola Nio qui voit désormais les rumeurs sont confirmées d’un terminal qui arriverait au début de cette année avec un processeur Snapdragon 865 à l’intérieur.

Le Motorola Nio est passé par Geekbench et dans son sillage a révélé certaines de ses fonctionnalités. En ce qui concerne le matériel, ce modèle qui apparaît sous le nom de code XT2125-4Il arbore un processeur Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM et utilise la version Android 11 comme système d’exploitation.

Le résultat des tests effectués dans Geekbench donne un total de 958 points dans le test Geekbench monocœur et un score de 2969 dans le test multicœur. Et bien qu’il n’y ait aucune mention d’un Snapdragon 865, le code source de la liste confirme qu’il est bien équipé d’un tel processeur.

En attente d’une éventuelle version de 12 Go de RAM et de 256 Go capacité, il est supposé que ce terminal peut atteindre le marché avec un écran avec une résolution Full HD +, ou ce qui est identique, 1 080 x 2 520 pixels et un taux de rafraîchissement de 90H. La variante de 8 Go de RAM arriverait avec une capacité de 128 Go.

Quant aux caméras, les panneaux indiquent un terminal avec trois caméras, le principal étant de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En face, il aurait deux caméras perforées à l’écran: une 16 mégapixels et une 8 mégapixels.

