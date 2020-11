2020 est l’année de SpaceX, La société d’Elon Musk qui cherche à créer des voyages spatiaux commerciaux dans un avenir pas si lointain. La première mission à la mi-mai (avec tout et quelques revers) a été un succès, envoyant deux astronautes à la Station spatiale internationale. Mais maintenant Ils ont fait de même avec quatre autres passagers à bord de la capsule Crew Dragon et un invité surprise, Baby Yoda lui-même.

Et non, ce n’est pas parce que les astronautes veulent jouer pendant qu’ils atteignent leur destination ou parce qu’ils veulent la ramener sur leur planète – comme dans The Mandalorian. Comme vous vous en souviendrez, dans la mission précédente, l’astronaute Doug Hurley a amené un dinosaure, afin de vérifier la gravité à l’intérieur de la cabine et accessoirement, pour rencontrer celui que sa femme, également l’astronaute Karen Nyberg a brodé et qui est resté à l’intérieur de la même station.

Baby Yoda va dans l’espace

À ce moment-là, le dinosaure à paillettes a complètement volé la vedette et des milliers de personnes du monde entier l’ont désespérément recherché sur Internet pour en avoir un similaire chez eux. Mais cette deuxième mission spatiale de SpaceX et de la NASA, l’équipage de Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, mettait en vedette l’adorable Baby Yoda.

Selon Business Insider, lors de la diffusion du lancement à Cap Canaveral de la capsule Crew Dragon qui est partie le 15 novembre à 18 h 37, heure du centre du Mexique, le spécialiste des communications de la NASA, Léa Cheshier il a dit drôle “Nous avons Baby Yoda à bord qui essaie de prendre place maintenant”alors que les quatre astronautes montaient dans le ciel de Floride.

Le petit passera un bon moment à la Station spatiale internationale

On pouvait voir l’animal en peluche de ce grand personnage qui nous a volé le cœur dans Le Mandalorien flottant autour du cockpit de Crew Dragon, alors qu’il tournait autour de la Terre et les astronautes se sont endormis la nuit. “Je pense que c’est le siège de Victor Glover, alors j’espère qu’il ne le dérange pas”, a déclaré l’ingénieur de SpaceX Jessica Anderson, à laquelle Cheshier a répondu. Peut-être que Baby Yoda essaie de piloter le véhicule“.

“Je me demande si nous pourrions en entendre un peu plus sur ce choix plus tard, mais il semble y avoir un autre membre d’équipage flottant avec eux”, a plaisanté Anderson. pour clore le sujet de ce petit vert, qui devrait arriver avec tout l’équipage ce lundi soir à la Station spatiale internationale, où ils travailleront et vivront pendant six mois, réalisant le vol spatial humain le plus long de l’histoire de la NASA.

