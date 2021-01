Nouvelle année, nouvelle vie, même si ce ne sera plus comme avant. Avec tous ces voyageurs désireux d’échanger les miles accumulés et les personnes qui doivent se déplacer d’un pays à l’autre malgré la pandémie COVID-19, l’Association du transport aérien international (IATA), fait la promotion d’un ‘Pass Voyage’, un nouveau passeport d’immunité numérique, qui fonctionnera grâce à un app, pour moniteur la Santé des passagers, tandis que les frontières rouvrent sans qu’il soit nécessaire de les mettre en quarantaine.

Bien que l’application soit toujours en cours de développement, elle devrait être prête au cours du premier trimestre 2021, le retard est dû au fait que l’application sera utilisée par le administrations douanières de chaque pays, en utilisant les fonctions de la reconnaissance faciale pour correspondre au datos biométrique contenues dans les puces de passeport, promettant que les données seront traitées selon les normes internationales.

De telle manière que Travel Pass collectera les informations personnelles des voyageurs pour vérifier leur identité, dernière date de voyage; Pays d’origine, tous tests fait de COVID-19[feminine à la fois négatifs et positifs, ainsi que l’éventuel certificat de vaccination qui sera délivré par l’Organisation mondiale de la santé, étant un moyen sûr de gérer les exigences sanitaires internationales beaucoup plus efficacement que les processus papier.

Comment ça marche

«Avec cette application, l’IATA vise à fournir aux gouvernements confiance pPour rouvrir les frontières sans imposer de quarantaines aux voyageurs entrants. Les informations fournies via le “ IATA Travel Pass ” peuvent être utilisées par les gouvernements qui exigent test de PCR ou preuve de vaccination comme condition pour les voyages internationaux pendant et après la pandémie de COVID-19 », déclare l’agence.

L’idée est que le Travel Pass devient aussi essentiel que le visa et le passeport, de cette manière l’application sera un outil sûr pour les voyageurs et avec une communication étroite entre les gouvernements, les compagnies aériennes, les centres de test et les prestataires de vaccination, pour fournir informations vérifiées aux pays qui en ont besoin.

Selon le site Web de l’IATA, le passeport numérique sera comme un elien et comme record du monde pour trouver des informations précises sur les voyages, les tests et les exigences en matière de vaccins. Un registre mondial des centres de test et de vaccination, pour identifier les centres de test et les laboratoires au point de départ qui répondent aux normes de test et de vaccination de la destination.

Pourquoi est-ce

En plus d’un bureau numérique de dossier de laboratoire, pour localiser des laboratoires et des centres de test agréés pour partager en toute sécurité les certificats de test et de vaccin tout en fournissant simultanément un module de passeport numériquel permettre aux passagers de créer un “ passeport numérique ”, de recevoir des preuves et des certificats de vaccination et de vérifier qu’ils sont suffisants pour leur itinéraire, et partager des certificats Tests PCR ou vaccination avec les compagnies aériennes et les autorités pour faciliter les déplacements.

De même, les voyageurs peuvent également utiliser cette application pourpour gérer la documentation Voyagez de manière numérique et transparente tout au long de votre voyage, améliorant totalement l’expérience. Bien que dès le départ, certains pays comme le Royaume-Uni se soient prononcés contre l’utilisation du Travel Pass, tandis que les pays préfèrent attendre que l’application soit disponible pour obtenir un verdict.