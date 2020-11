Homelander / Patriot of The Boys avec logo Fortnite

S’il y a un super-héros à craindre, c’est sans aucun doute Patriot / Homelander, un être avec pouvoirs impressionnants avec lesquels il peut détruire villes entières en quelques minutes. Tout au long de la série, nous avons beaucoup connu sa personnalité, et il nous a très bien montré qu’il n’était pas ce qu’il semblait. Cependant, de nombreux fans l’apprécient pour être un personnage intéressant qui a contribué à d’importants rebondissements.

Maintenant que la série The Boys devient de plus en plus populaire, les fans ont commencé à montrer leur appréciation pour leurs personnages préférés avec des illustrations. Dans ce cas, un artiste ArtStation connu sous le nom d’Arvid Volz a réalisé un incroyable Fan Art dans lequel il transforme Patriot joué par Antony Starr en un personnage de Animation 3D avec des détails similaires à Fortnite.

Savoir plus: Sculpte Patriot de The Boys à la perfection

À quoi ressemblerait Patriot dans Fortnite?

L’illustration ci-dessous de Patriot montre un style différent et intéressant que de nombreux fans aimeraient voir dans une série animée.

Les garçons: Homelander / Patriota – Fanart x Arvid Volz

Comme vous pouvez le voir, le costume conserve l’essence avec les couleurs blanc, or et rouge, bien que les épaulettes changent et ne deviennent qu’un avec la figure d’un grand aigle. D’un autre côté, le visage est très similaire à celui de la série des garçons, et transmet même son attitude souriante qui captive les médias qui soutiennent ses actions. En le regardant d’un autre point de vue, cette recréation du personnage servirait très bien de skin Fortnite, car elle a un design minimaliste et cool.

▪ Date de sortie: 25/07/2017