Sony s’est aventuré dans la réalité virtuelle grâce à la PlayStation VR de la génération actuelle de consoles, qui est sur le point de se terminer. Depuis lors, la société a pris en charge le système avec plusieurs jeux, ce qui a suggéré que Sony préparait un nouveau casque de réalité virtuelle; cependant, des déclarations récentes du patron de la marque suggèrent que cela pourrait être loin d’être une réalité.

Dans une interview accordée au Washington Post, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a été interrogé sur la réalité virtuelle et sa réponse était intéressante, car elle montre la position de Sony sur la question. Selon Jim Ryan, nous sommes encore loin que la réalité soit une «composante importante du divertissement électronique».

“Je pense que nous sommes plus loin que quelques minutes du futur de la VR [realidad virtual]. PlayStation VR. PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera une composante importante du divertissement électronique », a déclaré le directeur.

Sony arrêtera-t-il d’investir dans la réalité virtuelle?

La chose la plus intéressante est que dans sa réponse, Ryan mentionne que Sony croit en la réalité virtuelle et qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils ont appris sur cette technologie et qu’ils sont ravis de savoir où cela les mènera à l’avenir; cependant, il pense que le développement de cette technologie pourrait prendre plusieurs années.

«Ce sera cette année? Non. Sera-ce l’année prochaine? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné? Nous le pensons. Et nous sommes très satisfaits de toute l’expérience que nous avons acquise avec la PlayStation VR, et nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur », a déclaré Ryan.

Comme vous pouvez le voir, le directeur ne confirme pas que Sony arrêtera d’investir dans la réalité virtuelle; au contraire, il mentionne que Sony prend en charge cette technologie. Cependant, sa réponse laisse entendre que Sony ne prévoit apparemment pas de lancer un successeur de la PlayStation VR dans un avenir immédiat.

Sony continuera à prendre en charge la réalité virtuelle

Nous vous rappelons qu’il y a quelques mois nous vous avons informé qu’un poste vacant chez Sony confirmerait que l’entreprise travaille déjà sur un nouveau visualiseur de réalité virtuelle. Selon les informations, on pourrait penser qu’il en est aux premiers stades de développement, de sorte que son lancement pourrait avoir lieu quelques années plus tard, ce qui coïnciderait avec les prédictions de Ryan sur le moment où la réalité virtuelle aurait un impact significatif sur les jeux vidéo.

Comme nous l’avons mentionné, cependant, Sony continuera à prendre en charge le PlayStation VR et il sera possible de le jouer sur son nouveau système, la PlayStation 5. En fait, dans certaines régions, les joueurs avec cet appareil peuvent demander à Sony un adaptateur gratuit pour utiliser l’appareil photo nécessaire. pour jouer avec le spectateur sur PlayStation 4.

Que pensez-vous des déclarations de Jim Ryan? Pensez-vous que la réalité virtuelle pour les jeux vidéo est très loin? Dites le nous dans les commentaires.

La réalité virtuelle pourrait certainement devenir une technologie très puissante dans le domaine du divertissement électronique, mais plusieurs personnes croient toujours qu’elle n’est pas prête. Par exemple, il y a quelques semaines, un directeur de CD Projekt RED a mentionné que le secteur de la réalité virtuelle est très petit dans l’industrie. De son côté, le responsable de la Xbox a mentionné que la Xbox Series X ne supportera pas la réalité virtuelle car les utilisateurs de la marque ne sont pas intéressés par cette technologie.

