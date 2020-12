Il y a peu d’histoires plus déroutantes que celle de la OnePlus Watch, et il est surprenant que cette technologie, qui a été si ferme et active dans le développement des smartphones, fait tellement de virages, pour ne pas dire trébuchant, quand il s’agit de faire le saut sur le marché de la smartwatch. Il est vrai que nous parlons d’un marché dont la croissance n’a pas atteint les attentes de beaucoup, mais même ainsi, l’engagement ferme d’autres entreprises est le signe qu’il y a encore de l’évolution et du chemin à parcourir.

Et c’est que l’on se souvient qu’il y a plus de quatre ans, on savait que l’entreprise travaillait sur sa propre smartwatch, mais qu’il avait finalement abandonné le projet. Depuis lors, et jusqu’à il y a un peu plus de deux mois, il n’y avait qu’une rumeur sporadique, mais elles n’ont pas suscité beaucoup d’intérêt et, par conséquent, la OnePlus Watch a été pratiquement oubliée de tout le monde. De tout le monde sauf l’entreprise elle-même.

Ainsi, le 14 octobre, sans que personne ne s’y attende, le compte OnePlus a publié ce tweet, dans lequel récupéré quelques modèles de la montre OnePlus de 2016, et était accompagné du texte «Plus de choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. C’est juste une question de temps 🧐 #UltraStopsAtNothing ». Il semble que le projet de smartwatch OnePlus, la OnePlus Watch, n’était pas mort, il dormait juste.

Quelques jours plus tard, une information est venue du fuyard Max J., et c’est que OnePlus avait reporté le lancement de la OnePlus Watch et que, au moins à ce moment-là, les sources du fuite n’avaient même pas de date approximative pour sa publication. En ce qui concerne la raison du report de la smartwatch, selon l’informateur, la raison de ce retard pourrait être «certaines complications avec la production ou le développement du logiciel».

D’autres choses arrivent dans l’écosystème OnePlus. C’est juste une question de temps 🧐 # UltraStopsAtNothing pic.twitter.com/yPG4gfaBx3 – OnePlus India (@OnePlus_IN) 14 octobre 2020

Et donc nous sommes restés en octobre, avec un tweet qui nous a fait comprendre que la OnePlus Watch avait un avenir, et une fuite qui disait que le projet était reporté, et le silence radio à nouveau. Jusqu’à présent, comme on peut le lire dans 9to5Google, Le PDG de OnePlus, Pete Lau, aurait officiellement confirmé, dans une interview, qu’ils travaillaient sur leur smartwatch. Pour quand? Eh bien, il n’y a toujours pas de date et il n’y a toujours pas d’explication officielle pour le retard. Certaines voix insistent sur celles qui ont été indiquées en octobre, mais je dirai personnellement qu’elles ne me convainquent pas du tout.

Il y a des doutes, pour commencer, sur quel système d’exploitation l’appareil utiliserait-il. Initialement, 9to5 affirmait que la OnePlus Watch s’appuierait sur WearOS, mais il semble que cela soit dû à un malentendu, et par conséquent, on ne sait pas si oui ou non. Et bien sûr, si ce point n’est pas encore défini, il reste encore de nombreuses décisions à prendre. Ce n’est pas qu’il y ait des problèmes avec le logiciel, c’est qu’il n’aurait même pas pu démarrer à ce stade.

En revanche, comme je l’ai déjà mentionné, celui des smartwatches est un marché compliqué, et il semble difficile pour OnePlus de se démarquer avec une montre qui suit la ligne de son smartphone en termes de prix et de performances. La marge est beaucoup plus faible, le risque assumé est plus élevé, et donc la OnePlus Watch devra marcher sur un fil assez fin. Cela expliquerait à quel point une entreprise hésite à montrer que sur son marché natal, celui des smartphones, a récolté de grands succès. Désormais, plus vous passez de temps à réfléchir à la manière de procéder, plus la fenêtre d’opportunité sera réduite.