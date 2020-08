Jeff Wilke, PDG d’Amazon Consumer, sur scène lors du sommet . 2017. (Photo . / Dan DeLong)

Le dirigeant d’Amazon, Jeff Wilke, longtemps considéré comme l’un des principaux candidats pour succéder à Jeff Bezos en tant que PDG, quitte l’entreprise.

Wilke, le PDG de la division Consumer Worldwide d’Amazon, quittera ses fonctions au premier trimestre de l’année prochaine, a annoncé Amazon dans un dépôt de la SEC vendredi, décrivant son départ comme une retraite. Il sera remplacé par Dave Clark, actuellement vice-président senior des opérations mondiales.

«Je n’ai pas de nouvel emploi, et je suis plus heureux et fier d’Amazon que jamais», a déclaré Wilke dans une note interne aux employés consommateurs mondiaux de l’entreprise vendredi matin. «Alors pourquoi partir? C’est juste le temps. Il est temps pour Dave Clark d’intervenir et de diriger l’organisation en tant que PDG des consommateurs mondiaux. … Il est temps pour moi de prendre le temps d’explorer des intérêts personnels qui sont passés au second plan depuis plus de deux décennies.

Wilke, qui a rejoint Amazon en 1999, a mené son activité de consommation à travers une période de croissance sans précédent – bien au-delà de ses origines dans le commerce électronique et les livres pour devenir une destination de magasinage universelle. Amazon a construit des magasins de vente au détail physiques, a déployé de nouveaux appareils, technologies et supports, et a étendu ses systèmes d’exécution et de livraison pour atteindre des clients du monde entier. La société dans son ensemble est passée de 5 000 personnes à 1 million de personnes dans le monde au cours de son mandat.

Dans sa propre note aux employés, Bezos a qualifié Wilke de «simplement une de ces personnes sans qui Amazon serait complètement méconnaissable».

«Depuis que Jeff a rejoint l’entreprise, j’ai eu la chance de l’avoir comme tuteur», a écrit Bezos. «J’ai beaucoup appris de lui, et je ne suis pas le seul. Il a été un enseignant incroyable pour nous tous. Cette forme de leadership est tellement mise à profit. Lorsque vous nous voyez prendre soin des clients, vous pouvez remercier Jeff pour cela. Et il y a ce point important: dans les moments difficiles comme dans les bons, il a été tout simplement amusant de travailler avec lui. Ne sous-estimez jamais l’importance de cela. Cela fait une différence.

Wilke, 52 ans, a repris l’activité de consommation nord-américaine d’Amazon en 2007 et a été nommé PDG de l’activité de consommation mondiale d’Amazon en 2016. Il supervise les entreprises qui ont généré plus de 200 milliards de dollars de ventes nettes en 2019, représentant près de 90% des ventes nettes totales d’Amazon au cours des dernières années. an.

Il a grandi à Pittsburgh, a étudié le génie chimique à l’Université de Princeton et a fait ses études supérieures dans le programme Leaders for Global Operations du MIT. Ses premiers rôles opérationnels dans les produits pharmaceutiques, chimiques et électroniques lui ont donné une perspective unique en rejoignant Amazon en tant que vice-président et directeur général des opérations en septembre 1999, au plus fort de la bulle Internet.

Au cours de son mandat sur Amazon, Wilke est devenu connu pour porter des chemises en flanelle au cours du quatrième trimestre de chaque année, dans le but de garder les employés des opérations de l’entreprise à l’esprit des équipes de direction et du siège. L’objet du mémo de vendredi de Wilke était «Accrocher la flanelle». Il a écrit: «La flanelle m’a donné l’occasion de parler de nos opérations et de rappeler à tout le monde à quel point nos collègues sur le terrain étaient dévoués et axés sur le client.»

Dave Clark, vice-président senior des opérations mondiales d’Amazon, présente le premier avion de marque de la société. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Clark a également rejoint Amazon en 1999. Il est devenu vice-président senior des opérations mondiales en 2013, supervisant l’énorme croissance des équipes de logistique et de livraison tentaculaires d’Amazon, y compris son expansion dans son propre service de livraison.

«Dave pense et dirige avec audace», a écrit Wilke dans sa note de service. «Il est l’énergie Big Thinking derrière l’ampleur d’Amazon Robotics, de notre flotte Prime Air et des livraisons AMZL. Au cours des deux dernières années, nous avons transféré les organisations Prime, Marketing et Magasins à Dave, ce qui lui a permis d’élargir son leadership au-delà des opérations. Dave est maintenant prêt à diriger WW Consumer, et je serai fier de lui céder la parole au début de l’année prochaine. »

. @ jeffawilke est un patron, un mentor et un ami dans ma vie depuis 21 ans. Un modèle d’empathie, d’intégrité et de leadership désintéressé et sans ego. Ses contributions à AMZN sont immenses mais ses contributions à ma vie et à tant d’autres sont incommensurables. Merci Jeff. https://t.co/JODudKVUHO – Dave Clark (@davehclark) 21 août 2020

Clark, 47 ans, a précédemment occupé des postes de vice-président de la gestion globale des clients, de vice-président des opérations en Amérique du Nord et de directeur général d’un centre de distribution.

Les opérations et la logistique sont profondément ancrées dans l’ADN de Clark, qui a appris à conduire un chariot élévateur à 12 ans tout en travaillant pour son entreprise familiale dans un petit entrepôt. Il a travaillé en équipe au supermarché Publix et au service marchandise au lycée.

Clark est diplômé de l’Université d’Auburn avec un diplôme en éducation musicale. Il a rejoint Amazon un jour après avoir obtenu son MBA de l’Université du Tennessee-Knoxville en 1999.

«Notre équipe de recrutement MBA l’a amené à bord des mois avant mon arrivée», a écrit Wilke dans son mémo. «Mais peu de temps après mon arrivée chez Amazon, je savais qu’il était spécial. Il possédait un mélange unique d’intellect brut, de pensée systémique, d’esprit vif et de tonnes de courage en matière de leadership.

Dans le cadre de ces changements, Amazon ajoute trois cadres supplémentaires à son «équipe S», le cercle restreint des hauts dirigeants qui dirigent l’entreprise: Alicia Boler Davis, une vétérane de General Motors de 25 ans qui a rejoint Amazon l’année dernière, vice-présidente de la satisfaction client mondiale; John Felton, un dirigeant d’Amazon de longue date, vice-président de Global Delivery Services; et Dave Treadwell, un ancien cadre de Microsoft qui a rejoint Amazon en 2016, vice-président de la eCommerce Foundation.